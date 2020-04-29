Жители Калининградской области, которые состоят на учете на бирже труда, получат по 50 тысяч рублей на открытие своего дела. Деньги можно потратить на регистрацию ИП, услуги юристов и нотариусов, покупку материалов и так далее.

Новая мера поддержки будет действовать до 1 июля. Обращаться за субсидией следует через интерактивный портал центра занятости.

К заявке нужно приложить скан гражданского паспорта и трудовой книжки с записью о расторжении трудового договора, если такая имеется. Кроме того, необходимо предоставить реквизиты банковского счета (туда придет финансовая помощь) и рассказать о будущем бизнесе и материалах, которые вы планируете купить.

Всего планируется выдать 300 невозвратных субсидий. Региональная казна направит на эти цели 15 миллионов рублей. На поддержку не смогут претендовать молодежь до 18 лет и пенсионеры.

- Новшество позволит помочь тем, кто только планирует начать собственное дело, - отмечает министр соцполитики региона Анжелика Майстер. - Кроме того, речь идет о возможной легализации людей, которые сегодня называют себя самозанятыми и работают без официальной регистрации своей деятельности.

В будущем получатели субсидии должны предоставить документы, подтверждающие расходы. Если деньги не были потрачены на организацию финансово-хозяйственной деятельности, их придется вернуть в бюджет.

Контакт

Интерактивный портал Центра занятости населения Калининградской области.