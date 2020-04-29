Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи

Бесплатно посетить учреждения культуры в Калининграде после их открытия смогут медицинские работники, борющиеся с коронавирусом.

Подарочные сертификаты в театры, музеи и концертные залы в знак благодарности за работу медиков подготовило региональное министерство по культуре и туризму. Как сообщили в ведомстве, в акции приняли участие 14 учреждений культуры, в том числе Кафедральный собор, зоопарк, театр эстрады "Янтарь-холл", морской выставочный центр Музея Мирового океана в Светлогорске и другие.

Сертификат дает право на получение билета на два лица. Для посещения музеев, Кафедрального собора и зоопарка его нужно обменять на билет в кассе. Чтобы посетить концерт или спектакль, билет нужно заказать на специально созданном сайте spasibovam39.ru и его пришлют на электронную почту. Воспользоваться предложением можно до конца 2021 года.

Сертификаты будут направлены в медицинские учреждения области для вручения сотрудникам, сообщили в пресс-службе областного правительства. Это лишь один из способов поблагодарить медперсонал за важный и нелегкий труд в условиях распространения инфекции.