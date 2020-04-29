Петербургские волонтеры получили бесплатные сим-карты

Один из мобильных операторов предоставил петербургским волонтерам проекта #Мывместе бесплатные сим-карты по 180 минут.

Это очень своевременный и нужный подарок, признают добровольцы, покупающие для пенсионеров продукты и лекарства. При активной работе на телефонные разговоры с заявителями уходит очень много времени.

- Четкий список покупок, заранее продуманный и быстро продиктованный - большая редкость, - говорит волонтер Елена. - Обычно пожилые люди любят поговорить: не только о том, что нужно купить, но и заодно рассказать о родственниках, пожаловаться на здоровье… В моей практике рекорд - сорок минут. Правда, это было в самом начале моего волонтерства, сейчас я уже не допускаю такого. В среднем на разговор с одним заявителем уходит пятнадцать минут - вначале формируешь список, потом созваниваешься из магазина, уточняя позиции. Четыре заявки - это уже час разговора в день. В рамках своего тарифа я уже подняла минуты на максимум, но все равно не хватает. Неприятно, если учесть, что многие из нас сейчас без работы.

- А некоторые бабушки любят, диктуя список, объяснять что и для чего они берут. И даже как готовят, - продолжает Наталья. - Все это очень мило, но тариф не резиновый.

Первая партия сим-карт уже роздана. Предполагается, что мобильный оператор продолжит акцию поддержки волонтеров.

Волонтер Андрей: Стал добровольцем - лучше пошли дела на работе

Андрей Колесник - риелтор, примерный семьянин, отец двух милых девчонок, и волонтер проекта #Мывместе в северо-восточных районах Петербурга. На его счету - 51 выполненная заявка.

- Когда я услышал, что есть возможность помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции, то сразу откликнулся. Я ведь понимаю, что речь идет о наиболее уязвимой части общества. Жена и дети меня поддержали, - рассказывает Андрей. - Доставляя продукты и лекарства, я встречаю исключительно хороших, добрых людей. В повседневной жизни обычно общаюсь с молодежью, а сейчас стал лучше понимать старшее поколение. Еще бы, ведь я в буквальном смысле встал на их место - занимаю очередь в аптеку, чтобы раздобыть необходимое лекарство, ношу сумки с продуктами, порой обхожу по два-три магазина, пытаясь сэкономить пенсионерские деньги.

Бабушки и дедушки очень разные, но всех объединяет искренность и открытость. Они действительно благодарны нам за помощь. А я благодарен им. Ведь нынешние пенсионеры строили мир, в котором мы живем. Считаю, что теперь настало наше время поддержать этих замечательных людей.

Пожилые люди часто ведут себя очень трогательно. Однажды, когда я приехал с продуктами к бабушке, она встретила меня свежеиспеченными булочками, прямо с пылу с жару. Специально к моему приходу старалась. Мне пришлось вежливо отказаться, как того требуют правила проекта, и пообещать, что забегу на чаек, когда все закончится.

Ещё один случай. Я взял заказ на доставку продуктов. Чтобы уточнить детали, набрал указанный номер телефона и удивился: он уже был у меня в записной книжке. Оказалось, что заявку оставила бывшая воспитательница моей дочери. Не для себя. Она позаботилась о соседке по коммунальной квартире, у которой нет телефона, и заказала ей продукты. Так мы пообщались с хорошей знакомой, вспомнили приятное и заодно бабушке помогли.

Сейчас всем нам нужно обратить внимание на людей пожилого возраста, своих соседей. Многие из них испуганы, не выходят из дома и ощущают одиночество и тоску. А ведь не у всех есть дети и внуки, которые придут на помощь. Мы можем поддержать их, купив продукты и лекарства, да и просто добрым словом. Делать это легко, каждый может найти хотя бы час в день на доброе дело.

И знаете, я обратил внимание, что когда я стал участвовать в акции #Мывместе, в моем риелторском бизнесе дела пошли лучше, и сам я нахожусь в отличном настроении. Думаю, что вселенная на добро отвечает добром. Ведь все взаимосвязано. Я не жду, а иду вперед, на помощь!

Андрей Колесник, риелтор и волонтер. Фото: Архив Андрея Колесника

Справка "РГ"

Согласно оперативной сводке Смольного, на сегодня волонтеры #Мывместе выполнили 11420 заявок петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию. Горячая линия проекта - 8-800-200-34-11.