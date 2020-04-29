Петербургский полярник дал советы, как выжить в самоизоляции

Режим самоизоляции очень похож на образ жизни полярников в экспедициях: люди оказываются в ограниченном пространстве, их круг живого общения не меняется неделями. Как выжить и сохранить нервы в таких условиях, рассказал доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Алексей Екайкин.

Разница между жизнью в самоизоляции и бытом работников полярной станции, конечно, тоже есть. Как отмечает Алексей Екайкин, слова которого приводит пресс-служба СПбГУ, участники полярных экспедиций знают срок, на который они едут на станцию, кроме того, костяк экспедиции - это полярники с опытом выживания в таких условиях.

Экспедиции бывают летние и зимние. Во время летних экспедиций полярники могут покидать станцию, выходить на прогулки и даже ездить на другие станции к полярникам из других стран.

Зимой станцию не покидают, да и желания особого нет, ведь температура воздуха возле станции "Восток" в Антарктиде, например, опускается ниже минус 70 градусов.

На полярной станции жизнь четко подчиняется режиму: подъем, завтрак, работа, перерыв на обед и так далее. Это, как говорит Екайкин, тоже помогает в экспедиции. Полярники четко следуют расписанию, максимум некоторые просыпают завтрак.

Жизнь на полярных станциях устроена так, что участники экспедиций работают практически без выходных. Екайкин отмечает: работа и полезная деятельность помогают в условиях самоизоляции. Полярник советует: даже если нет работы, ее нужно придумать.

Второй секрет выживания - физическая активность. Периодически полярникам приходится покидать станцию по работе и в суровых условиях Антарктиды им требуется быть всегда в форме. Поэтому на полярных станциях уважают занятия спортом.

Третий фактор, который позволяет взрослым людям с железной волей месяцами жить впритирку на полярных станциях - это поочередное выполнение рутинных бытовых дел. На станциях есть штатные повара, но, например, уборку помещений полярники производят по очереди.

Работников полярных станций не тестируют на совместимость, как космонавтов. Но при этом, как отмечает Екайкин, на его памяти за годы в экспедициях ссор на станциях не было. Дело в том, что у каждого участника экспедиции есть свое пространство. Конечно, досуг полярники могут проводить и все вместе, например, отметить праздники или посмотреть телевизор, но большинство предпочитает проводить вечера в своих комнатах с гаджетами, которые в далеких заполярных широтах открывают окно в большой мир.