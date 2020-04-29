Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.04.2020,  
10:20
Текст:  Антон Валагин

Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Первый полет лейтенанта на стратегическом Ту-95 попал на видео

- Полет был плановым, его продолжительность составила более восьми часов. Российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании и Польши, шведские Saab JAS 39 Gripen, - рассказали в военном ведомстве. Там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Сопровождали ракетоносцы и российские истребители Су-27. Их пилоты следили, чтобы партнеры из НАТО держались на почтительном расстоянии от Ту-160.

- Половина ВВС Европы собралось посмотреть на самый красивый самолёт в мире, - написал в комментариях к видео Денис Шмидт.

После выполнения задачи ракетоносцы вернулись на базу под Саратовом.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Минобороны РФ
Подлодку "Народоволец" отреставрируют к Дню Победы в Петербурге 28.04.2020
Только у нас: эксперт прокомментировал прыжки в Арктику с 10 км 26.04.2020
Азовское море расстреляно: в Сети высмеяли учения флота ВСУ 26.04.2020
ВКС России
Як-130: почему "летающая парта" стала "маленьким ужасом" для НАТО 25.04.2020
Ценой жизни: как испытывали первые советские реактивные истребители 24.04.2020
истребители
F-35 раскритиковали за неподготовленность к ближнему воздушному бою 27.04.2020
Американский летчик сравнил F-22 и Eurofighter 23.04.2020