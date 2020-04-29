Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

- Полет был плановым, его продолжительность составила более восьми часов. Российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании и Польши, шведские Saab JAS 39 Gripen, - рассказали в военном ведомстве. Там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Сопровождали ракетоносцы и российские истребители Су-27. Их пилоты следили, чтобы партнеры из НАТО держались на почтительном расстоянии от Ту-160.

- Половина ВВС Европы собралось посмотреть на самый красивый самолёт в мире, - написал в комментариях к видео Денис Шмидт.

После выполнения задачи ракетоносцы вернулись на базу под Саратовом.