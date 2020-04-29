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29.04.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейский выстрелил в калининградца, метнувшего в него нож

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области против мужчины, метнувшего в полицейского нож, возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, инцидент произошел 27 апреля. По версии следствия, в семье, проживающей в Светлом, разгорелся бытовой конфликт - мужчина избил жену.

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На вызов в квартиру прибыли участковый и оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Светловскому городскому округу. Как полагает следствие, хозяин квартиры, увидев полицейского, кухонным ножом нанес сначала незначительные повреждения себе, а затем метнул нож в сотрудника полиции. Тот был вынужден выстрелить ему в ногу из травматического пистолета.

Как выяснилось, агрессивный глава семьи был неоднократно судим за совершение преступлений против жизни и здоровья. Он задержан, допрошен, дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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