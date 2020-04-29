В крупнейшем петербургском креативном пространстве "Голицын Лофт" неспокойно. С владельцами кафе, сувенирных лавок, галеристами, хозяевами мастерских, квартировавшими в лофте, разорвали договоры аренды. Для предпринимателей это стало шоком, ведь они аккуратно вносили арендную плату, проводили ремонт в своих помещениях и готовились после снятия всех ограничений наращивать обороты и компенсировать период вынужденного простоя.

Всего в креативном пространстве порядка 60 резидентов. Это крупнейший подобный объект в городе, он занимает пять зданий и фактически позиционирует себя как творческий квартал. В принципе, площадь - это главное отличие "Голицын Лофта" от других подобных локаций, всего в Петербурге порядка сотни креативных пространств.

До последнего времени казалось, что дела у "Голицын Лофта" шли неплохо. Комплекс пользовался определенной популярностью, резиденты каждый день проводили мероприятия. Гром грянул, когда в городе ввели противоэпидемические ограничения.

Выяснилось, что еще 11 марта собственник зданий расторг договор с управляющей компанией BS Art Development Group. А именно с ней договоры аренды заключали непосредственные резиденты. Эти договоры, соответственно, более недействительны. Также, по данным "РГ", в зданиях уже срезают трубы.

Вообще, историй, когда арендаторов попросили на выход из-за позиции собственника, в Петербурге много. На слуху история с кластером "Тайга", который с 2011 года квартировал на Дворцовой набережной. Собственник решил изменить концепцию, и резидентам пришлось съехать.

В истории BS Art Development Group тоже были ситуации, когда резидентам указывали на дверь. Например, шесть лет назад на Миллионной улице был выселен кластер "Архитектор". Алгоритм был тот же самый: собственник расторг договор с управляющей компанией, и арендаторы остались на улице.

Историй, когда арендаторов кластеров попросили на выход из-за позиции собственника, много

Представители BS Art Development Group, к которым "РГ" обратилась с вопросом о будущем "Голицын Лофта" и его резидентов, сообщили, что не дают комментариев СМИ.

Как сообщили "РГ" в компании-собственнике, проект "Голицын Лофт" планируется продолжить развивать как креативное пространство.

"В настоящее время компанией принято решение об обновлении концепции развития площадки в связи с желанием предоставлять субарендаторам и гостям кластера услуги принципиально иного уровня качества. В связи с этим компания ведет переговоры как с действующим, так и с несколькими другими потенциальными арендаторами о принятии новой концепции", - отметили представители компании-собственника.

В принципе, концепция "Голицын Лофта" давно подвергалась критике. Серьезные опасения вызывало и состояние зданий, которые, к слову, имеют охранный статус. Претензии к содержанию зданий высказывал городской комитет по использованию и охране памятников. В частности, как сообщили "РГ" в КГИОП, ведомство еще четыре года назад потребовало от собственника провести реставрацию и составить проект приспособления здания к современному использованию. Ничего этого сделано не было. Два года назад КГИОП обнаружил в комплексе незаконную перепланировку. По факту нарушений неоднократно выписывались штрафы. Сейчас КГИОП подготовлено исковое заявление о взыскании штрафа в размере 4,35 миллиона рублей и понуждении устранить выявленные нарушения.

Для резидентов, если они останутся в данной локации, это не самая хорошая перспектива. Предприниматели и так сейчас в вынужденном простое. Если после снятия ограничений комплекс закроется на ремонт, многим придется свернуть свою деятельность. Другой вариант развития событий - переезд. Так было, например, с резидентами "Архитектора". Многие из них перебрались в другие креативные пространства, курируемые той же управляющей компанией, на льготных условиях. Но такой ход подойдет не всем, ведь для многих резидентов главный актив - это ремонт, который обошелся в миллионы, причем зачастую кредитные.