Териберка частично осталась без света из-за аварии на ЛЭП

В правобережной части села Териберки Мурманской области прекратилась подача электроэнергии.

Как сообщили в администрации сельского поселения, отключение произошло из-за повреждения несущей опоры на высоковольтной линии электропередач. Выезд аварийной бригады планируется на 13.00 29 апреля.

- Учитывая состояние дороги, аварийная бригада будет доставлена к месту работ снегоходами совместно с МЧС, - отметили в администрации.

Дорога в Териберку остается закрытой с 21 апреля из-за снежных заносов. Ее расчистка продолжается. К утру 29 апреля расчищено 26 километров плотного слежавшегося снега. Высота снежных тоннелей в некоторых местах доходит до четырех метров в высоту. Скорость движения на особо сложных участках дороги не превышает 200 метров за 12 часов, люди и техника работают в сложнейших условиях.

В расчистке дороги задействовано восемь единиц техники. До села осталось пройти около 14 километров.