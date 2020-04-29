Парусная кругосветка, посвященная 200-летию со дня открытия шестого континента российскими мореплавателями под командованием капитана Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева, началась летом прошлого года.

Два века спустя россияне решили повторить подвиг своих предшественников.

Яхта "Сибирь" вышла в плавание из Омска, а 16 июля, в день начала похода Беллинсгаузена и Лазарева, из Кронштадта в рамках проекта "Народная кругосветка" вышла парусная яхта "Русь". В ходе первого этапа плавания экипаж "Руси" посетил порты Финляндии, Швеции, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии. В этих странах моряки провели мероприятия, рассказывающие о героической морской истории России. На обратном переходе яхтсмены почтили память Беллинсгаузена в его родовом поместье на острове Саарема (Эстония).

3 сентября 2019 года два судна встретились в Санкт-Петербурге. Один из авторов идеи экспедиции капитан первого ранга Михаил Юрченко вручил капитану яхты "Сибирь" Сергею Щербакову флаг Санкт-Петербурга и капсулу с землей города-героя Ленинграда для передачи коллективу антарктической станции. Важно отметить и тот факт, что яхта "Сибирь" отправилась в кругосветное путешествие под флагом "Российской газеты".

Помимо патриотических целей, мореплаватели должны были выполнить и ряд научных исследований. В частности, опробовать измерительную программу экологии океана: ее, по оценкам специалистов, лучше всего могут осуществить именно малые суда. Морской химик Максим Озерный пояснил, что одной из задач экспедиции было исследование разложения микропластика. Известно, что посуда и пакеты, разлагаясь, образуют частицы, которые при попадании в организм морских животных губят их. Специальные приборы, установленные на "Сибири", должны были выявить самые засоренные участки океана.

Была у кругосветки и еще одна миссия - просветительская.

Не все из намеченного удалось выполнить, признается сейчас Сергей Щербаков: заходам в порты помешала разразившаяся пандемия. А то, насколько удалось выполнить научную программу, понятно будет позже, после расшифровки данных специалистами.

Особые трудности возникли, как и ожидалось, в проливе Дрейка: там восточный ветер ощутимо потрепал яхту, нанеся ей серьезные повреждения.

Тем не менее своей цели - антарктической станции Беллинсгаузена - яхта "Сибирь" достигла.

А вот на обратном пути экипажу и судну пришлось просить помощи у научно-исследовательского судна "Академика Трешникова". Их погрузили на борт и доставили в Северную столицу.

- Сейчас в наших планах отдых, - говорит Сергей Щербаков. - Яхта нашла свое место на временной стоянке в петербургском яхт-клубе. Планируем, что в течение недели мы повстречаемся с жителями города в режиме онлайн, на виртуальных пресс-конференциях ответим на все вопросы интересующихся, а потом разъедемся по домам, чтобы увидеться со своими близкими.

Обратно в Санкт-Петербург экипаж яхты из Омска намерен вернуться в конце мая - начале июня, ему предстоят работы по ремонту своего судна.

- К этому времени, надеемся, режим ограничений будет снят, и мы сможем продолжить свой путь на яхте по Северному морскому пути, - говорит Сергей Щербаков.

Предполагается, что "Сибирь" продолжит финал проекта "Сила Сибири Арктикой и Антарктикой прирастать будет", пройдя по водам Ледовитого океана от Балтики до Обской губы. Там по рекам Обь и Иртыш яхта вернется домой.