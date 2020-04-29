Артистка Татьяна Пилецкая рассказала о брате, погибшем на войне

Театр-фестиваль "Балтийский дом" открыл цикл передач к 75-летию Великой Победы, в которых артисты и сотрудники театра будут делиться фронтовыми историями из семейных архивов, создадут Бессмертный полк "Балтийского дома", будут читать стихи и петь песни военных лет. Рассказы проекта "Победа. Одна на всех" можно слушать в сообществах театра в соцсетях.

Первую историю рассказала ведущая актриса театра, народная артистка России Татьяна Пилецкая.

- Страшная война не обошла и нашу семью, - делится воспоминаниями Татьяна Львовна. - Я очень хорошо помню первый день войны. Мы жили в Ленинграде. Папа пошел за газетами. Прибегает бледный, с трясущимися губами, кричит: "Война, война!" Мама заплакала, стала кричать: "Володя!" Мой старший брат Володя служил в то время в армии в Туле. Мама, конечно, сразу поняла, что молодых ребят отправят на фронт. Так и вышло. И больше мы не видели Володю.

Сохранились семейные фотографии, почтовые открытки.

- Мы едем на фронт громить врага. Настроение у всех бодрое, боевое. Будем биться до полной победы. Фашизм будет уничтожен, - писал 19-летний Володя родителям и сестренке 30 июня 1941 года.

Татьяна Пилецкая показывает извещение о том, что рядовой Владимир Урлауб пропал без вести в августе 1941 года. И далее рассказывает:

- Я прекрасно помню День Победы. Невский был забит народом. Все шли на Дворцовую площадь. Прижавшись друг к другу. Плакали, обнимались, целовались. Взлетали ракеты. Гремели выстрелы - но не от бомбежек, а в честь Великой Победы…

С предложением принять участие в проекте "Победа. Одна на всех" театр обратился к зрителям:

- Делитесь рассказами о своих близких, фотографиями из семейного альбома, историями о людях, героически сражавшихся на фронте или трудившихся в тылу, об их подвигах и непростой судьбе. Этот проект объединит разные поколения людей, которых связывает общая история и общая победа, одна на всех. Ведь пока жива память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, будут жить и они.