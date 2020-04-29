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29.04.2020 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Больше не хочу так жить"

В Архангельской области осужденным наркоманам помогают избавиться от зависимости
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 94(8148)
В реабилитационный центр для наркозависимых осужденных посетители приходят так же, как в колонию: через КПП со строгим досмотром. Отделение находится на территории больницы УФСИН России по Архангельской области. Здесь работают с осужденными, помогая им избавиться от дурмана, который многих и привел за решетку. Шесть лет назад регион стал первым в стране, где начали такую практику. Сегодня специалисты из других субъектов РФ приезжают в Архангельск за опытом.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С тренажерами и кухней

В самом центре, по сравнению с обычной зоной, почти домашняя обстановка - даже кошка вальяжно обходит территорию. Помимо спальных комнат, есть помещения для индивидуальной и групповой терапии, тренажерный зал, кухня. И все-таки время, проведенное здесь, - это не перерыв в назначенном судом сроке, не отпуск, а такое же отбывание наказания. Только приезжают сюда из колонии исключительно по доброй воле. Захотел вылечиться? Давай. Но все будет зависеть от тебя.

Фото: Пресс-служба ОД "За мир без наркотиков"
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- Мотивация у всех разная: один бежит от проблем, накопившихся в колонии, другой приезжает к нам, потому что здесь условия лучше, третий считает, что отсюда легче освободиться условно-досрочно, - перечисляет клинический психолог отделения Ольга Боговая. - Причины на самом деле не важны. Главное, чтобы человек понял: основная проблема - в нем самом, тогда у него будет шанс на выздоровление.

О возможности пройти реабилитацию психологи, которые есть в каждой колонии, сообщают осужденному сразу при поступлении. Официальный диагноз не требуется - достаточно, если человек признался, что на воле употреблял наркотики и попал в зависимость. В центре не лечат медикаментами, а помогают перестроить личность с помощью психотерапии.

Заработал ВИЧ, сел в тюрьму...

Десять пациентов центра собираются в комнате для занятий. Одинаковая форма делает их похожими, но как только начинают говорить, становится понятно, насколько они разные. Общее у них одно: это люди, которые в какой-то момент выбрали не ту дорогу.

Алексею 32 года, он из Северодвинска, работал на крупном промышленном предприятии. В 13 лет попробовал курительные смеси, к совершеннолетию уже употреблял тяжелые наркотики. Осужден на семь лет за их незаконный оборот. На реабилитацию попросился после пятилетней отсидки.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Я знал, что здесь есть спортзал. Но оказавшись в центре, понял, что менять надо не обстановку, а жизнь. Здесь начинаешь по-другому смотреть на вещи - более трезво. Целый день идет работа: лекции, терапевтические группы, просмотр "программных" фильмов - ни минуты свободной. Я понял, что не один со своей проблемой, - рассказывает Алексей.

Никита, 26-летний архангелогородец, похожий на прилежного студента, в колонию попал за разбой, на который пошел ради наркотиков. В центр его привело желание "провести время с пользой".

- Но в итоге для меня все перевернулось, - признается Никита. - К чему привели меня наркотики? Я заработал ВИЧ, сел в тюрьму, испортил отношения с родственниками... Понял, что больше не хочу так жить и все зависит от меня. Но одному выздоравливать очень сложно. Когда вокруг тебя люди, которые выслушают, поймут и не осудят, поскольку сами прошли через это, сил прибавляется.

Живой пример

По признанию многих пациентов, самый мощный стимул к выздоровлению - реальный человек, у которого это получилось. Роман Андрейчук одним из первых прошел здесь реабилитацию, четыре года назад освободился, но продолжает посещать центр в качестве волонтера, чтобы помогать другим. Пусть не сразу, но он нашел работу инструктора по вождению, создал семью. Наркотики и алкоголь не употребляет, обратно в зону не стремится. Начал новую жизнь - на фоне его биографии это не просто оборот речи.

- Двадцать лет я употреблял наркотики, семнадцать провел в тюрьме, - не скрывает Роман. - Это был бег по кругу. Впервые сел по "малолетке" в девяностые. Проблемы в отношениях с родными привели на улицу, а что она может дать? Сначала были грабеж, разбой, вымогательство, потом пошли наркопреступления. Когда меня в очередной раз посадили в 2011-м, я уже задумывался над тем, чтобы доживать свою жизнь в тюрьме. Как по-другому - просто не знал. Переломный момент наступил в реабилитационном центре. Я увидел, как люди выздоравливают, и понял, что сидеть в тюрьме - не нормально. Теперь для меня важно донести это до других ребят.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по .Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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За шесть лет восьмимесячный курс реабилитации в центре прошли более 140 человек. Из них около сорока процентов уже долгое время не употребляют наркотики. Это хороший показатель даже для "вольных" реабилитационных центров. Но там работают целые команды специалистов, а в отделении при больнице УФСИН - всего два сотрудника: Ольга Боговая и медсестра Анастасия Савенкова.

- Почему мы считаем достижением эти цифры? Наркомания - тяжелая болезнь, склонная к рецидивам, - рассуждает Ольга Боговая. - В местах лишения свободы путь к выздоровлению осложняется целым рядом факторов. Во-первых, этому препятствует тюремная субкультура. Во-вторых, в колонии человек закрывается, становится одиночкой, хотя он все время находится в обществе. А для того, чтобы признать свою зависимость, надо открыться. Это очень непростой процесс. Но радует, что таких центров, как наш, в стране становится все больше. Работа, которая в них ведется, важна не только для самих осужденных. Ведь рано или поздно они вернутся в обычную жизнь и снова станут частичкой общества.

Справка "РГ"

В колониях Архангельской области отбывают наказание порядка восьми тысяч человек. Почти треть осуждена за наркопреступления. 539 человек сами страдают наркотической зависимостью.

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