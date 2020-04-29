В Карелии вкладывают инвестиции в производство белорусских тракторов

На белорусское предприятие "Амкодор-Онего" в Карелии поступило новое оборудование - семь мостовых кранов грузоподъемностью от 3,2 до 16 тонн. Мостовые краны, управляемые с пола при помощи системы радиоуправления, - это наиболее современное оборудование для производства техники.

В Петрозаводске сборку белорусских тракторов запустили на базе бывшего Онежского тракторного завода. Здесь планируют выпускать современные лесозаготовительные машины. Предприятие перейдет от крупноузловой сборки на полный цикл производства, начиная от раскроя металла до покраски готовых машин.

В прошлом году белорусские форвардеры "Амкодор" получили статус российской продукции. Это тракторы с колесной формулой 6 на 6 и грузоподъемностью 14 тонн и с колесной формулой 8 на 8 с грузоподъемностью 16 тонн.

По словам гендиректора предприятия "Амкодор-Онего" Сергея Гайтюкевича, данный факт позволит пользоваться мерами государственной поддержки, которые оказывает Минпромторг России. По ее условиям лизинговые компании предоставляют клиентам скидки по уплате авансового платежа в размере 10-15 процентов от цены товара. Эта программа поддерживается 34 лизинговыми организациями России.

На предприятии ожидают вторую партию мостовых радиоуправляемых кранов грузоподъемностью от 3,2 до 16 тонн. А пока начали монтаж и наладку первых семи.

Обещанные инвестиции вкладываются в производство. Их сумма составит 500 миллионов рублей. Планируемый объем выпуска лесных машин - не менее 60 единиц в год, которые будут поставлять в разные регионы России.

- Правительство придает большое значение созданию вместе с "Амкодор-Онего" производства машин для лесопромышленного комплекса на нашей территории, - отметил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев, недавно там побывавший. - Это высокотехнологичное, импортозамещающее производство лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. На предприятии создается современный комплекс по изготовлению агрегатов, которые станут применять для собственных нужд и поставлять российским и зарубежным производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

Кстати, предприятие "Амкодор-Онего" планирует вложить в развитие производства 14 миллиардов рублей и открыть 500 рабочих мест.