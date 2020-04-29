В Ленобласти четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

В городе Выборг Ленинградской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Пожар в частном доме на Малой Водяной улице произошел в 1.30 утра.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пожар охватил весь дом. Когда возгорание было ликвидировано и пожарные смогли зайти в дом, они обнаружили фрагменты шести тел. По предварительным данным, это одна семья, двое взрослых и шестеро детей.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области, выясняются причины пожара.