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29.04.2020 08:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

Текст: Вера Черенева

В городе Выборг Ленинградской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Фото: Кубанские новости/ youtube.com
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Пожар в частном доме на Малой Водяной улице произошел в 1.30 утра.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пожар охватил весь дом. Когда возгорание было ликвидировано и пожарные смогли зайти в дом, они обнаружили фрагменты шести тел. По предварительным данным, это одна семья, двое взрослых и шестеро детей.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области, выясняются причины пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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