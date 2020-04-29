В Роспотребнадзоре рассказали о трудностях с тестированием на COVID-19

Трудности с диагностированием COVID-19 могут быть вызваны излишней сухостью слизистой, с которой берется мазок. Особенно заметно это проявилось на начальном этапе обследования граждан, прибывших на территорию РФ после начала пандемии самолетами, рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Черный.

- Если человек длительное время находится в самолете, где действует система вентиляции, сухой воздух постоянно подсушивает его слизистую, и с нее невозможно снять возбудителя, - пояснил он. - Только по прошествии времени он появляется на слизистой и путем снятия мазка идентифицируется.

По словам специалиста, с аналогичными причинами может быть связан отрицательный текст на коронавирус при наличии клинической картины заболевания. Однако и в случае отсутствия видимых симптомов тесты дают положительный эффект, что косвенно свидетельствует об их эффективности.

По данным Черных, на сегодняшний день в Ленинградской области более половины всех случаев диагностированного COVID-19 протекают в бессимптомной форме. Всего в регионе зафиксирован 791 случай заболевания, 92 вылечились (включая по одному жителю Петербурга и Перми), один человек погиб.