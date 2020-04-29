6 мая, накануне Дня Победы, Александре Ивановой исполнится 94 года. Вот уже одиннадцать лет она пытается добиться, чтобы ее обеспечили собственной квартирой. Надеялась, что вопрос решится к 70-летию Победы, верила, что на нее обратят внимание к 75-летию... Однако, с точки зрения властей, старый барак без тепла и удобств, в котором прописана бабушка, достаточно комфортен.

Сорок лет на лесозаготовках

Александра Федоровна совсем крошечная. И в молодости-то была дюймовочкой - 47 кило, - а сейчас, в 93 года стала почти невесомой. Все время, пока мы разговариваем, я смотрю на ее руки. Тонкие, хрупкие, прозрачные. Мне казалось, что женщина, которая всю жизнь проработала сучкорубом, должна выглядеть совершенно иначе.

Жаловаться на жизнь Александра Федоровна не привыкла. Прошагала всю войну поваром полевой кухни до самой Венгрии, вернулась в родную Ленинградскую область, пережила предательство мужа, в одиночку вырастила дочку, зарабатывая тяжелым, неженским трудом на лесозаготовках... Конечно, жизнь сложилась совсем не так, как мечталось в юности, но уж как получилось. В конце концов, есть главное - дочь, внучка, правнуки. И еще любимый поросший лесами Лодейнопольский район, по которому Александра Федоровна очень тоскует, глядя в окно питерской многоэтажки.

В городскую "двушку", где и так теснились пять человек, Иванова перебралась вынужденно. У нее есть квартира в деревне, но жить там старому человеку невозможно.

Дом 36 в деревне Ребовичи Алеховщинского сельского поселения - это, по сути, старый деревянный барак на четыре семьи. Сюда Иванову в свое время поселил Оятский леспромхоз, на делянках которого она сорок лет рубила сучки. Дом и тогда был так себе - строился-то не на века, а как временное жилье для лесозаготовителей. А сейчас и вовсе разваливается.

Пригодно для жилья

Понятие "благоустроенное жилье" в отдаленной деревне, конечно, сильно отличается от городских представлений. Туалет на улице - обычное дело. Отсутствие водопровода - тоже. Это вообще не было бы проблемой, будь здесь хотя бы уличная колонка или колодец. Но вода в Ребовичах - только в речке Капше, до которой от барака Ивановой около трехсот метров. Зимой надо еще долбить прорубь, скользить с ведрами по обледеневшей тропинке...

Впрочем, с наступлением холодов жить в бараке все равно нельзя.

- В стенах щели шириной с ладонь, зимой в комнату сугробы наметает. Печка уже четыре года как не работает - дымоход сломан, - перечисляет старушка. - Да и в самих Ребовичах жить уже боязно. Медпункта здесь нет, до Алеховщины полсотни километров, телефонная связь слабая. Случись что - помощи не дождешься.

Впервые Александра Федоровна обратилась к властям с просьбой об улучшении жилищных условий в 2009 году. Местные чиновники отнеслись к этому без энтузиазма - по квадратным метрам у Ивановой все нормативы соблюдены. Но ее дочь Ольга Дармель проявила настойчивость. Для того чтобы Александру Федоровну обеспечили жильем как ветерана, надо было получить официальное заключение межведомственной комиссии о том, что барак непригоден для жизни. И комиссия действительно прибыла. Вот только ее заключение гласило: "помещение соответствует требованиям и пригодно для проживания".

Акт обследования о пригодности жилья Лодейнопольский суд по иску Александры Ивановой признал недействительным и обязал администрацию Алеховщинского сельского поселения провести обследование еще раз. Те провели. И снова пришли к выводу, что все в порядке. Это повторялось уже несколько раз и, похоже, может длиться бесконечно.

Вообще среди накопившихся за эти годы отписок и "экспертных заключений" встречаются удивительные. Например, бумага, где черным по белому написано: "Обследование не проводилось". И тут же вывод: "Квартира пригодна для проживания".

- Смеялись в глаза, - переживает Ольга. - Я говорю: "Воды нет". Они мне: "Зимой можно топить снег, а летом собирать дождевую". "А в туалет как маме ходить?" "Пусть пользуется памперсом"...

Квартира "для дожития"

Мать с дочерью заказали независимую экспертизу. Та пришла к однозначному выводу: "помещение непригодно для постоянного проживания". "Фундамент - недопустимое состояние. Стены - аварийное состояние. Печь и дымоход - недопустимое состояние"... И так далее по всем пунктам. На мнение межведомственной комиссии это заключение никак не повлияло.

Разговоры Ольги с чиновниками строятся по одному и тому же абсурдному сценарию. "Мы бы рады дать Александре Федоровне новое жилье, да вот беда, комиссия не признает ее нынешнюю квартиру непригодной для проживания", - разводят руками люди, которые входят в ту самую комиссию.

Недавно дело, казалось бы, сдвинулось. Ветерану Ивановой предложили однокомнатную благоустроенную квартиру в Алеховщине. Довольно большое село с магазинами и даже собственной больницей, новый дом. Вариант выглядел идеальным. До тех пор, пока не выяснилось, что квартиру бабушке предлагают не в собственность, а "для дожития". Александра Федоровна отказалась.

- Я ездила смотреть эту квартиру. Очень хорошая, да. С удобствами. 36 квадратов. Жила бы в ней с удовольствием, дочку бы из Петербурга к себе забрала. Но для дожития - не хочу, - качает головой старушка. - Я же войну прошла, орден получила, много работала, счастья не видела. Президент сказал, что все ветераны должны жить в достойных условиях. Мне по закону положено свое хорошее жилье, разве нет? А тут до-жи-ти-е в чужой квартире... Обидно. Такая беззаконница...

"Закон не обязывает"

Честно говоря, я была уверена, что происходящее с Александрой Федоровной - это какое-то недоразумение, и "беззаконница" непременно разрешится, если о ней рассказать. Тем более сейчас, в Год памяти и славы, когда к фронтовикам особенное внимание. Однако чем больше ответов из различных инстанций я получала, тем печальнее мне становилось.

Подробный ответ комитета по строительству Ленинградской области сводится примерно к следующему. Все четыре квартиры барака, в котором прописана Иванова, приватизированы, значит, ответственность за его состояние несут собственники. Признать Александру Федоровну нуждающейся в жилом помещении могут только органы местного самоуправления, а у них для этого нет оснований, ведь дом не считается непригодным для проживания. Тем не менее, принимая во внимание возраст и фронтовые заслуги ветерана Ивановой, для нее за бюджетные средства была приобретена однокомнатная квартира, от вселения в которую по договору найма та отказалась.

- Закон не обязывает давать квартиру в собственность, если имеющееся жилье достаточной площади и пригодно для проживания, - говорит глава Алеховщинского сельского поселения Наталья Кузнецова (кстати, именно она подписала последнее заключение комиссии о "пригодности" барака). - Но мы пошли навстречу Ивановой и готовы предоставить ей квартиру, которая относится к маневренному фонду. Отправили письмо с предложением приехать заключить договор найма, но от нее ни ответа, ни привета. Между тем, квартира ее по-прежнему ждет.

Не смогли сказать ничего обнадеживающего и в аппарате областного уполномоченного по правам человека. Последнее слово о пригодности или непригодности квартиры для проживания - за межведомственной комиссией. По большому счету, повлиять на ее решение не может никто. Даже суд способен лишь предписать провести еще одно обследование, которое запросто может оказаться с тем же результатом. Выхода из этого замкнутого круга юристы омбудсмена не видят.

Ситуацией заинтересовались правозащитники из независимых общественных организаций. Документы по делу Александры Ивановой рассматривают и в ОНФ. Будет хорошо, если кто-нибудь найдет зацепку и сумеет помочь ветерану.

А так все по закону. Но некрасиво и стыдно.

Компетентно

Из ответа юристов аппарата уполномоченного по правам человека в Ленинградской области:

- Законодательством не установлено, что мнение специализированных организаций, профессионально занимающихся экспертизой жилых помещений, является решающим доводом для вывода межведомственной комиссии. Поэтому ее члены могут сколько угодно раз принимать решения о пригодности или непригодности жилого помещения не в пользу граждан, опираясь на сделанные только ими выводы.

Независимая экспертиза является обязательной. Люди сами оплачивают ее немалую стоимость. Но вывод комиссии может отличаться от заключения экспертизы. Принимать или не принимать ее во внимание - это законодательно отнесено к исключительной компетенции межведомственной комиссии. Так будет происходить до тех пор, пока заключение экспертизы не будет иметь решающее значение при принятии решения о пригодности или непригодности жилого помещения.

P. S.

На этой неделе правительство Ленинградской области отчиталось, что жилищный вопрос фронтовиков в регионе закрыт: до 9 мая все ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены жильем в полном объеме.