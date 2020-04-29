В Петербурге подтвердили смерть двух пациентов с COVID-19

В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ официально подтвердила факт гибели еще двух пациентов от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Одному пациенту 71 год, другому - 84. Оба находились на лечении в инфекционной больнице имени Боткина, туда госпитализируют пациентов с самыми тяжелыми диагнозами.

Но врачи оказались бессильны. Причиной смерти пациентов стала двусторонняя пневмония и вирусно-бактериальная пневмония. Также у мужчин были тяжелые хронические заболевания.

Но основным заболеванием, которое и привело к смерти, признан COVID-19. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 29 человек.