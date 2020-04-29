Во многих районах Санкт-Петербурга теперь есть "социальные сиделки". Они работают в новых структурах: отделениях по уходу за лицами, нуждающимися в постоянном уходе (то есть это отделения, предоставляющие услуги сиделок). Отделения создаются при комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН). "Социальные сиделки" обслуживают на дому, а расценки на их услуги более чем щадящие: основную их стоимость оплачивает государство.

- Потребность именно в такой службе назрела давно. Мы видели: некоторым людям, к которым на дом приходят наши социальные работники, необходим гораздо больший объем помощи, чем мы могли предложить. Прежде всего это касается наших лежачих подопечных, а также тех, кто с трудом передвигается даже по квартире. А кому-то общая слабость не позволяет и ложку ко рту поднести. Но при этом они дееспособны, у них сохранен интеллект, и они не хотят переезжать в интернат, - пояснила Светлана Романова, замдиректора КЦСОН Невского района (здесь новая служба заработала с августа 2019 года).

Подопечные не обязательно одиноки. Просто родственники не могут постоянно присматривать за бабушками и дедушками (например, проживают в другом районе). Но большинство клиентов - одинокие люди.

- Набираем в сиделки только гражданок России, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге, - уточнила Романова.

Сиделки должны иметь определенные сертификаты, в том числе по медицинскому уходу, чтобы услуги выполнялись качественно. Так что обычно "первыми социальными сиделками" становятся те, кто трудился в сфере соцслужбы, например соцработники. В Невском районе уже 10 сиделок, планируется принять еще пять.

А, например, в Красногвардейском районе служба сиделок открылась 1 апреля.

- Пока что у нас две сиделки, и обе имеют полагающиеся медицинские сертификаты. Мы уже видим востребованность этой услуги. Так что планируем расширение - до 20 сиделок. Отбор строгий, с каждой кандидаткой беседуем индивидуально, ведь в работе с пожилыми и не очень здоровыми людьми есть много нюансов, и будущая сиделка должна быть готова к решению самых разных проблем, - сказала Надежда Тупогуз, возглавляющая КЦСОН Красногвардейского района. - До 1 марта помощь сиделок предоставлялась только пожилым гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, а с марта за ней могут обращаться и инвалиды трудоспособного возраста.

Отметим: услуги "социальных сиделок" в городе предоставляются уже на протяжении трех лет, но до появления службы сиделок в составе КЦСОН договоры заключались со сторонними, коммерческими организациями, предоставляющими подобное (но при этом большую часть стоимости опять-таки оплачивало государство). Теперь у горожан есть выбор: в какую именно организацию обратиться - коммерческую или государственную.

Новые службы при КЦСОН работают ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных, и в период карантинных мер - тоже. И если на соцработника по нормативам приходится 11 человек, то на сиделок - один-три (в зависимости от того, какой объем помощи необходим). Сиделки работают в паре, сменяя друг друга.

Объем помощи определяется условными "модулями". Кому-то достаточно четырех часов в день, кому-то больше. Учтем: "социальные сиделки" не сидят возле кровати, а помогают в выполнении гигиенических процедур (в том числе мытье, смене памперсов), проводят профилактику пролежней, дают лекарства, кормят, вызывают врача в случае необходимости, читают подопечному книгу и газету, могут сходить в магазин и аптеку, убрать квартиру и вынести мусор, сходить в сберкассу, чтобы оплатить коммунальные платежи и прочее. То есть все индивидуально и настроено на конкретного подопечного. Сиделка строит свой график так, чтобы каждый из них получил всестороннюю помощь.

Оплата услуг идет по гостарифам (тот же прейскурант, что и для помощи соцработника). При уровне дохода, равном или ниже 1,5 прожиточного минимума, - бесплатно. Далее цена варьируется в зависимости от дохода. Для большинства подопечных она обходится в сумму до 15-20 процентов от стоимости.

- Сначала к моей 80-летней матери ходил соцработник. Но теперь из-за ухудшения здоровья понадобилась сиделка. Ведь соцработник не обслуживает по выходным. Заключили договор с КЦОН, и вот два месяца к матери, чередуясь, ходят две замечательные сиделки. Два раза в день по два часа. И памперс поменяют, и помоют, и накормят, и поговорят по душам, что важно для пожилого человека. При пенсии мамы в 27 тысяч рублей на оплату ежедневных сиделок уходит около восьми тысяч. Обычная сиделка, "со стороны", обошлась бы в несопоставимо большую сумму, которую я не смогла бы платить. Сиделки буквально дают мне возможность работать, а не сидеть с мамой. В противном случае мне с ребенком не на что было бы жить, - сказала Александра Зорина, жительница Невского района.