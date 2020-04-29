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29.04.2020 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге сотрудница детдома задержана за кражу денег у сироты

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Сотрудники уголовного розыска Северной столицы задержали заместителя директора детского дома №70, которая подозревается в краже денег с банковской карточки воспитанника, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

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В информации уточняется, что, по версии следствия, женщина сняла с банковской карточки потерпевшего 140 тысяч рублей, а еще 80 тысяч рублей заместитель директора детдома потратила на сделанные ею с этой карточки покупки.

Важно отметить, что воспитанник образовательного учреждения является не только сиротой, но и инвалидом второй группы.

В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска провели у нее в доме обыск, при котором были изъяты документы с персональными данными воспитанников детдома, ценные вещи и банковские карты.

Сейчас устанавливается, не была ли причастна заместителя директора к другим аналогичным преступлениям. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил по факту хищения средств у детдомовца уголовное дело.

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