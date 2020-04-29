В Заполярье безработные получат работу с зарплатой 42 тысячи рублей

Для жителей Мурманской области, ставших безработными из-за коронавируса, организуют временные общественно-полезные работы (ВРОП) на май-июнь 2020 года. Речь идет о создании 1 123 рабочих мест с зарплатой 41 848 рублей, сообщили сегодня на заседании правительства региона.

Рабочие, занятые на ВРОП, будут убирать и благоустраивать территории, доставлять лекарства, продукты и корреспонденцию, дезинфицировать общественные места. Также им поручат малярные работы, вырубку кустарников и мелколесья, погрузку и разгрузку товаров, плотницкие работы и сборку мебели.

На 28 апреля 2020 года в Мурманской области обратились в центры занятости 5 281 человек. Из них признано безработными 2 158 человек, 3 377 обратившихся поставлено на учет в целях поиска работы.

Трудоспособным жителям Заполярья, потерявшим работу и заработок из-за коронавируса и признанным безработными с 30 марта, продолжается выплата МРОТ в размере 27 899 рублей за счет федерального и регионального бюджета.