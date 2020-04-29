Запущен новый комплекс лучевой терапии

В Вологде запустили современный комплекс лучевой терапии для онкобольных пациентов, который соответствует современным стандартам. С помощью специального программного обеспечения создается трехмерная цифровая модель расположения опухоли и окружающих ее здоровых тканей. Это позволяет вычислить смертельную дозу излучения для злокачественных клеток при минимальной лучевой нагрузке на здоровые.

Динамику изменения опухоли можно отслеживать в процессе лечения без дополнительной компьютерной томографии. Стоимость комплекса - почти 200 миллионов рублей. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и установили в областном онкологическом диспансере.

Как уже заявляют специалисты, современное оборудование на треть улучшит объемы медицинской помощи и повысит качество лечения. Сейчас показатель выявления онкологии на ранней стадии составляет 52 процента, его хотят повысить до 55 и выше.

- Оборудование отличается максимальной точностью наведения, дозирования и контроля. В этой терапии нуждаются 70-75 процентов онкобольных. Первую процедуру облучения на новом комплексе уже сделали жителю области с опухолью миндалин, - рассказал главврач онкодиспансера Сергей Аносенко.

В прошлом году на Вологодчине злокачественные образования впервые выявили у 4,8 тысячи человек. С помощью нового аппарата высокоспециализированную медицинскую помощь смогут получать до 950 пациентов с онкологическими заболеваниями в год. Обслуживает комплекс команда специалистов, в которую входят инженеры, физики, врачи-радиотерапевты и средний медперсонал.

Вологодские власти уже заявили, что приняли решение закупить еще один такой комплекс. Второй аппарат запустят в ближайшее время в онкоотделении областной клинической больницы № 2, расположенной в Череповце. Жители города смогут получать качественную помощь, не выезжая за его пределы.