Евгений Рукавишников: Энергетика Крыма нуждается в модернизации

Когда будет электрифицирована железная дорога в Крыму, нужны ли полуострову солнечные электростанции, и какова роль в энергобалансе республики ГУП РК "Черноморнефтегаз". Об этом и о многом другом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников.

Евгений Александрович, в Крыму завершился отопительный сезон. Как он прошел, были ли нештатные ситуации?

Евгений Рукавишников: Предприятия отрасли хорошо подготовились к отопительному сезону, что позволило пройти его в штатном режиме. Одним из основных критериев в оценке собственной работы к концу сезона мы считаем наличие гарантированных запасов газа в Глебовском подземном хранилище. В этом году они составили 100,8 процентов от плана, а с 10 апреля ГУП РК "Черноморнефтегаз" начал закачку в подземное хранилище. Отрадно, что аварийных отключений стало заметно меньше и на тепловых, и на электрических сетях.

Какая роль ГУП РК "Черноморнефтегаз" в энергетике Крыма?

Евгений Рукавишников: Это одно трех системообразующих предприятий в энергетике полуострова. На самом деле его роль трудно переоценить, потому что не в каждом регионе страны есть собственные запасы, собственные предприятия, добывающие углеводородное сырье. А это значительный вклад в энергетическую самодостаточность и республики, и страны в целом. Но нужно помнить, что без магистральных и распределительных сетей мы все эти продукты не сможем довести до конечного потребителя. "Черноморнефтегаз" сейчас строит и реконструирует в Крыму 16 газораспределительных станций, которые станут ключевым звеном в дальнейшей газификации полуострова. Уже от них потянутся ниточки газопроводов к каждому населенному пункту, где голубого топлива пока нет. Мы системно и планомерно работаем над реализацией Программы газификации полуострова. В соответствии с последней редакцией Программы планируемый объем финансирования за 2018-2022 годы составит 21,9 млрд. руб., из которых примерно половину - 10,7 млрд. руб. направят на развитие магистральных объектов ГУП РК "Черноморнефтегаз", а вторую половину -11,2 млрд. руб. - на строительство сетей газораспределения ГУП РК "Крымгазсети". Только развивая сети синхронно, можно обеспечить эффективную газификацию. У руководства ГУП РК "Черноморнефтегаз" есть понимание стоящих перед предприятием задач, и оно успешно с ними справляется.

Общая тенденция в стране - акционирование с дальнейшей приватизацией государственных унитарных предприятий. Ждет ли такая судьба ГУП РК "Черноморнефтегаз"?

Евгений Рукавишников: Сама по себе организационная форма государственного унитарного предприятия изначально была временной мерой, чтобы поддержать эти производства. Поэтому акционирование в сегодняшних условиях - это единственно возможный путь. Но, на мой взгляд, с ГУП РК "Черноморнефтегаз", как и с ГУП РК "Крымэнерго", это произойдет еще нескоро. Это связано, прежде всего, с существующими санкциями в отношении Крыма. Крупные российские энергетические компании не могут работать на полуострове, поэтому "Черноморнефтегаз" еще неопределенный срок может оставаться госпредприятием. Есть и другая причина. С украинского времени многие объекты остались без оформленной земли, объектов недвижимости, оборудования. Не решив эту проблему, двигаться дальше невозможно. Например, за весь прошлый год в АО "Крымэнерго" смогли передать движимое и недвижимое имущество всего нп 11 объектах, в этом году идет передача имущества еще 34 объектов, при этом вопрос о земельных участках не урегулирован ни на одном из них. Процесс идет крайне медленно, потому что от украинского времени не осталось документов.

В Крыму много небольших сел, тянуть газ к которым экономически не выгодно. Может быть, имеет смысл такие отдаленные и малонаселенные пункты обеспечить газгольдерами?

Евгений Рукавишников: При формировании программы мы оценили эффективность газификации во всех населенных пунктах, рассчитав стоимость строительства подводящих газопроводов в расчете на одно домовладение и сгруппировав сами населенные пункты по этому параметру. И в отдельную группу у нас включены те из них, в которых стоимость строительства подводящих и распределительных газопроводов превышает один миллион рублей. В этой группе мы рассматриваем все возможные варианты обеспечения энергоресурсами. Мы понимаем, что экономически убыточно за 40 миллионов строить газопровод, чтобы подключить 10 - 20 абонентов. Но если затраты на эти два варианта, газгольдер или газопровод сопоставимы, я бы отдал предпочтение газопроводу по той причине, что эксплуатация газгольдера будет стоить дороже, чем прокачка газа по трубопроводу. При этом установка газгольдеров - не самый современный способ решения проблемы. Есть варианты обеспечения населения сжиженным природным газом, а также установка альтернативных источников электроэнергии.

Но основные проблемы, конечно, не обеспечение газом отдаленных населенных пунктов с маленькой численностью населения, а газификация сельских регионов с низким уровнем газификации. В первую очередь это Белогорский, Нижнегорский, Советский и Первомайский районы. В соответствии с поручением главы республики основные усилия мы сосредоточили именно на газификации этих районов. При этом не забываем и об остальных регионах. В 2019 году подан газ в 10 населенных пунктов, в 2020 году планируем газифицировать еще 12. И темпы газификации мы собираемся только наращивать, прекрасно понимая, что газификация - это не только улучшение условий жизни населения, а и залог экономического развития регионов.

В качестве министра на решении каких задач пришлось сосредоточить усилия в первую очередь? Какие проблемы самые неотложные?

Евгений Рукавишников: Проблем всегда хватает, но первое, чем должно заняться министерство и подведомственные ему предприятия, это ликвидировать завалы неисполненных договоров на технологические присоединения к электрическим сетям ГУП РК "Крымэнерго". Можете представить, люди заключили договоры и не могут в течение трех - четырех лет подключить электричество. Где-то зависли документы, где-то просрочены техусловия, их не продлевают, и этот снежный ком только растет. Люди не могут подключить свое жилище к электросетям, не могут на законных основаниях пользоваться электроэнергией. Количество таких договоров сегодня приближается к 10000. Большинство из них со срывом сроков исполнения полгода и больше. Поэтому решение данной проблемы для меня - задача номер один на данном этапе. Об этом мы говорили с главой республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым, когда он принимал меня на работу, на это максимально направлены силы министерства, которое я возглавляю, и подведомственного нам ГУП РК "Крымэнерго".

В отношении присоединения к газовым сетям таких серьезных проблем нет, практически все договоры исполняются в срок. Но и здесь, конечно же, существует ряд проблем. Одна из основных - отсутствие схем газификации населенных пунктов, которые должны разрабатывать муниципалитеты. Зачастую разработанная градостроительная документация не дает полной информации о том, какие объемы газа необходимы для развития отдельных районов, улиц. Ведь перспективная застройка, обозначенная в градостроительной документации, может быть очень разная в части потребления газа: если отопление централизованное, то расход газа в котельной один. Если же отопление автономное, в каждой квартире, расходы газа и требования для обеспечения необходимого давления - совершенно другие. Все эти факторы учитывают в схемах газификации, на их основе делают гидравлический расчет сетей газоснабжения. И после этого мы понимаем, газопровод какого диаметра и давления необходимо прокладывать по каждой улице, чтобы его возможностей хватило не только для этой улицы с существующими домовладениями, но и для следующих за ней по схеме. При этом обязательно учитываются перспективы развития, чтобы не пришлось газопровод постоянно реконструировать.

Еще одним моментом, над которым мы работаем, является необходимость оперативного подключения потребителей во вновь газифицированных населенных пунктах - когда газ приходит в село, люди, конечно же, хотят подключения в сжатые сроки. Действующим законодательством предусмотрен срок в девять месяцев, и это абсолютно реальный срок с учетом необходимости оформления всех необходимых разрешительных документов. Мы понимаем желание людей как можно быстрее получить услугу - ведь они ждали газификации долгие годы. Но для сокращения сроков необходима концентрация усилий на этих участках и оперативная работа по оформлению документации.

Крымчане хорошо помнят блэкаут 2014 - 2016 годов. Сейчас все благополучно, по крайней мере, с точки зрения бытовых потребителей. Как вы оцениваете состояние электрических сетей Крыма?

Евгений Рукавишников: Руководству региона совместно с Федеральным центром с 2015 года благодаря федеральным программам, инвестпрограммам ГУП РК "Крымэнерго" удалось модернизировать магистральные электрические сети, в том числе построены новые объекты, реконструированы существующие объекты, изменена конфигурация основных энергоузлов на полуострове. Та часть магистральной сети, которую модернизация не затронула, находится в удовлетворительном состоянии и готова к дальнейшей эксплуатации. Здесь нет таких жестких климатических условий, как, например, в Сибири или на Урале. Нет таких снегопадов, нет оледенения проводов, когда диаметр налипшего снега может превышать 300 - 400 миллиметров. За исключением горной части, в Крыму достаточно комфортные условия обслуживания сетей. Можно сказать, что за последние шесть лет энергетика Крыма получила запас прочности, но нерешенные вопросы остаются. В первую очередь это касается модернизации электрических сетей 110кВ и ниже. Эту работу начали еще до меня, и она будет продолжена, пока не решится вопрос нормального существования потребителей электрической энергии.

В Крыму действительно есть проблема так называемых "запертых мощностей". Это когда мы не можем с рабочего напряжения 10 киловольт отобрать мощности, потому что трансформаторы в основном перегружены. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос строительства новых и реконструкции 22 существующих объектов электроэнергетики, что позволит, во-первых, обеспечить присоединение новых потребителей, а во-вторых, помощью обновленного оборудования снизить количество аварийных отключений.

Сейчас ведется модернизация электросетевого комплекса южного берега Крыма, а именно участка от Севастополя до Алушты, потому что это перспективный регион как курорт. Летом здесь самая высокая нагрузка, и сети работают на пределе. В настоящее время идет проектирование воздушной линии 110кВ взамен построенной еще в 1936 году и частично поврежденной во время войны. И она одна, а сегодня по нормативам должно быть минимум две цепи. Вот этот участок нам нужно полностью заменить. Проектируемая линия будет идти в рамках существующей просеки, в том числе по территории заповедника, мы ничего лишнего там спиливать не планируем. В связи со сложностью весь проект разбит на пять этапов. Начинаем со стороны Севастополя и движемся в сторону Алушты. Первый этап - это подстанция "Заря", там проект уже прошел согласование Главгосэкспертизы. Следующая - подстанция "Алупка" и параллельно будет идти строительство новой двухцепной линии.

В марте в вблизи Сак ввели в эксплуатацию инновационный цифровой район электрических сетей протяженностью 211 километров. Это экспериментальный участок или будущее всего Крыма?

Евгений Рукавишников: Отдельно поблагодарить хотелось бы ЗАО "ГК "Таврида Электрик"" и ООО "Плаг Энд Плей Инжиниринг" за реализацию данного проекта. То, что реализовано в Сакском РЭС, можно применять и в уже действующих сетях, но я бы делал акцент на новых стройках. Главный смысл в изменении конфигурации сети. Это позволяет использовать трансформаторы намного меньшие по мощности тех, что применяют сейчас, и снизить общую стоимость как при новом строительстве, так и при реконструкции электросетевых объектов. В разрывах сети устанавливаются специальные выключатели - реклоузеры. Они позволяют экономить время при аварийных ситуациях, не отключая всю линию, вывести из эксплуатации только поврежденный участок. А у нас по статистике бывает до 17 тысяч аварийных отключений в год. Минимизация затрат, быстрый выезд ремонтной бригады на место повреждения и сокращение времени его устранения - вот главное преимущество цифровых сетей. Они уже успешно используются в Калининграде, Великом Новгороде. И мы сейчас все новое строительство сетей будем создавать по такой же схеме.

В январе нынешнего года в Ялте Президент проводил совещание, посвященное проблемам Крыма. По его итогам, в том числе, было протокольное поручение относительно электрификации железной дороги в Крыму. Что для этого делают?

Евгений Рукавишников: Сейчас движение поездов на самом Крымском мосту обеспечивают тепловозы. Кроме того, участок железной дороги от Багерово до Джанкоя не электрифицирован. О проекте пока говорить рано, сейчас идет подготовка задания внешнего электроснабжения этих участков. Мы разработали "дорожную карту", которую подписали Крымская железная дорога, "Крымэнерго", и сейчас она на согласовании в филиале АО "СО ЕЭС" - "Черноморское РДУ". Этот этап электрификации на переменном токе потребует по приблизительным оценкам от 110 до 130 МВт дополнительной нагрузки. Для этого необходимо строительство пяти новых тяговых подстанций мощностью от 25 до 40 мегаватт каждая. По самым приблизительным оценкам это потребует около 40 миллиардов рублей затрат. Задача непростая, поэтому срок ее реализации предварительно определен до 2028 года. Для генерации такой дополнительной мощности, на мой взгляд, в том районе нужна еще одна электростанция. Ее надо ставить в центр нагрузок, может быть ближе к Щелкино. Все это осуществимо, но для такого масштабного проекта необходимо определить источник финансирования.

Звучали идеи о том, что тепловые электростанции могут не только генерировать электроэнергию, но и экономить для Крыма воду. О чем идет речь?

Евгений Рукавишников: Водоснабжение тепловой электростанции может быть прямоточным или оборотным. Прямоточные системы предполагают однократное использование воды с последующей очисткой загрязненных сточных вод перед сбросом в городскую канализацию или поверхностные водоемы. В Крыму такой способ не используется, так как нет источника с достаточным расходом воды. Здесь все тепловые электростанции применяют оборотную систему водоснабжения, характеризующуюся многократным использованием технической воды. При этом оборотная система водоснабжения технологически может быть выполнена по-разному. В связи с чем будут отличаться потребность в воде, возможность использования того или иного источника воды, потери воды, в том числе в процессе ее охлаждения. Путем модернизации оборудования можно уменьшать расход воды, потери воды во время технологического процесса, а также использовать источники воды, непригодные для бытового потребления: морская вода, очистные сооружения и т.д. На Таврической ПГУ-ТЭС используется сухое охлаждение, при этом снижено использование воды, но идет увеличение энергопотребления на собственные нужды. Сакская и Камыш-Бурунская ТЭЦ уже внедрили у себя систему очистки воды для охлаждения методом обратного осмоса, которую потом используют в замкнутом цикле, что ведет к экономии водных ресурсов, которые можно использовать для бытовых потребителей. Нас поддержал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк, и мы направили в Минэкономразвития РФ наши предложения относительно реконструкции старой Симферопольской ТЭЦ. Там еще стоят машины 1951 - 1954 годов выпуска. Мощность станции незначительно увеличится и после реконструкции на ней смогут использовать воду из очистных сооружений города. Это позволит нам экономить более 10 тысяч кубометров воды в сутки, которую сейчас берут из Симферопольского водохранилища. У собственников ТЭЦ есть понимание, что станция старая и ее нужно реконструировать, и они намерены реализовать такой проект за свои средства, а не за бюджетные.

Какое будущее у крымской возобновляемой энергетики? После открытия новых тепловых станций на полуострове многие решили, что солнечные, ветровые станции больше не нужны и дальше просто тихо умрут.

Евгений Рукавишников: Знаете, у меня на столе лежит ежедневная сводка баланса энергопотребления Крыма. Мы по-прежнему еще не самодостаточный регион и получаем часть энергии с материка, по энергомосту через Керченский пролив, особенно в пики потребления. В зимний период переток доходит до 350 МВт. Вот в данный момент я вижу, что переток с материка вырос с 17 мегаватт до почти сорока. Почему? День несолнечный, пасмурное небо и сразу снизилась общая генерация в Крыму. Наши возобновляемые станции, прежде всего солнечные, играют в этом процессе заметную роль.

Сейчас у нас в стадии ликвидации ГУП РК "Крымские генерирующие системы", вырабатывающие электроэнергию на ветровых генераторах малой мощности, из них отработавших свой ресурс более 60 процентов, вырабатываемая электроэнергия не более 25МВт, и мы должны понять стоит ремонтировать или нет.

В сентябре начнется движение по всем четырем полосам трассы "Таврида". Будет ли она освещена? Этот вопрос интересует сейчас многих автомобилистов.

Евгений Рукавишников: Трасса будет обязательно освещена, без этого ее просто не смогут ввести в эксплуатацию. Мы сейчас активно обсуждаем с министром транспорта Крыма Сергеем Карповым, в какой последовательности будем это делать. Одно из первых в очереди технических присоединений, лежащих на моем столе, это освещение "Тавриды". Часть работ уже выполнена, мы со своей стороны строим трансформаторные подстанции и разводящие сети для техприсоединения.

Справка

Евгений Рукавишников - министр топлива и энергетики Республики Крым.

Имеет два высших образования. В 2002 году окончил Южно-Уральский государственный университет, инженер по специальности "Электрические станции". В 2017 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "Юриспруденция", имеет степень магистра. Работал на многих руководящих должностях. Отмечен благодарностями за участие во включение двух энергоблоков Усть-Илимской ТЭЦ и первого энергоблока Челябинской ТЭЦ-3. В течение трех лет обеспечивал надзор и контроль за строительством электрических и тепловых Олимпийских объектов в Сочи. За эту работу награжден Почетными грамотами министра энергетики РФ и Премьер-министра РФ. Руководил работой комиссии расследовавшей аварии двух энергоблоков на Ростовской АЭС в 2014 году.

С 20 декабря 2019 года работает министром топлива и энергетики Республики Крым.