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29.04.2020 16:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На урок без звонка

Как школы на юге страны переходят на онлайн-обучение
Текст: Тимур Алиев, Андрей Кириленко, Наталья Коротченко, Елена Мелихова, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 94(8148)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курсор вместо указки

В Волгограде уроки через компьютер ведут более пяти тысяч педагогов. Для этого они используют несколько десятков онлайн-сервисов. Так, например, для учащихся младших классов разработаны сервисы "Яндекс. Учебник", "ЯКласс", "Учи.ру" и другие. Для будущих выпускников работают "Олимпиум", "Мои достижения", "Урок цифры" и другие. Как сообщили в пресс-службе мэрии, удаленно образовательные услуги получают 98 тысяч человек. Но вот на практике все не очень хорошо. Родители проявляют недовольство.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
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- Ни один ресурс не работает, все по старинке отправляется по почте. Никаких видеоуроков, просто сами прочитали в учебнике и делаем домашние задания. Четыре часа мы делали два урока. Перевесили всю нагрузку на родителей. Я расстроена, - рассказала "РГ" мать второклассницы Надежда Соколова.

- Мы испытываем пиковые нагрузки. Вот если я сейчас зайду в геоинформационную систему "Образование", то мы видим... - зампредседателя комитета информационных технологий региона Алексей Кидалов включает планшет, - 64458 пользователей одномоментно. Мы рекомендуем разводить детей по сменам, как при обычном обучении. Я сам родитель. Но успеваемость детей я контролирую во внеучебное время, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть. Мы уже на 20 процентов увеличили серверные мощности и увеличим еще. Некоторые семьи столкнулись с нехваткой техники, ведь дома не только ребенок учится, но и родители работают. Школам рекомендовали изыскать возможность на время передать часть простаивающего сейчас оборудования ученикам.

Педагог на экране

В Астраханской области реализуется проект "Открытый урок" - телевизионные занятия для выпускников 9-х и 11-х классов. Каждый день в студию регионального телеканала "Астрахань 24" приходят педагоги лучших школ региона: технического лицея, гимназии № 3 и других, и ведут перед камерой 30-минутные занятия по русскому языку и математике.

Фото: Пресс-служба СПбПУ
Дистанционное обучение позволит сохранить качество высшего образования

"Дистанционное обучение в регионе началось с 6 апреля, но не у всех детей есть возможность получать знания через интернет. Особенно важно восполнить этот пробел у выпускников, поскольку им в этом году предстоит сдавать экзамены", - сообщили "РГ" в минобразования региона.

Именно на них прежде всего и рассчитаны телеуроки, и педагоги стараются подавать учебный материал так, чтобы помочь сдать ОГЭ и ЕГЭ.

- Я смотрю эти уроки с первого дня, - поделилась впечатлениями девятиклассница лицея № 1 города Камызяка Самира Маденова. - Учителя хорошо все объясняют, мне нравится. Я, как все сейчас, - на дистанционном обучении, но видеоуроков у нас нет, учителя выкладывают задания в "Дневник.ру", и присылают аудиофайл с объяснением темы в группу в мессенджере. Если что-то непонятно, можем задать вопрос. Так что, телеуроки - это дополнительная возможность пообщаться с учителем.

Как подчеркнули в минобразования, занятия в телешколе продлятся до конца карантина. Кроме регионального канала, уроки транслируются на ОТР с понедельника по пятницу с 8.00. В расписании подготовка к ОГЭ: математика, 9-й класс (30 минут), русский язык, 9-й класс (30 минут), а в 17.00 - подготовка к ЕГЭ: математика, 11-й класс (30 минут), русский язык, 11-й класс (30 минут).

Сам себе ученик

В самом лучшем положении оказались школьники на семейном обучении. У них практически никак не изменился привычный порядок жизни. Третьеклассник Денис Гавриленко уже второй год учится дома с мамой и возвращаться в школу не хочет. Благо закон сейчас позволяет обучаться дистанционно через интернет и получить в итоге диплом государственного образца. Более того, можно поступить в любую школу страны, хоть в московскую, и, соответственно, после окончания и сдачи всех экзаменов получить документы именно этого образовательного учреждения. Правда, мама Дениса - профессиональный педагог. Но она уверяет: современные технологии позволяют ребенку получать все нужные знания независимо от специализации родителей.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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- Мы сами активно пользуемся бесплатными и платными сервисами школьного обучения, - рассказывает Юлия. - Сервисы согласуются со школьной программой (есть разные программы, вы выбираете подходящую).

На таких сайтах есть прекрасные видеоуроки, презентации и научные эксперименты, которые обычная школа редко может себе позволить. За несколько тысяч рублей в год на таких сервисах будут принимать у ребенка домашние задания и вместе с ним работать над ошибками. Полный пакет услуг стоит немного дороже, но он подразумевает, что учитель будет заниматься персонально с ребенком каждый день.

- В результате мы без особого напряжения проходим не только школьный курс, но и некоторые другие дисциплины. Например, семейные финансы и второй иностранный язык. Я думаю, что многие семьи, у которых есть такая возможность, после самоизоляции не вернутся в школу, а переведут своих детей на домашнее обучение, - уверена мама. - В крупных городах, в том числе в Ростове, появляются целые сообщества родителей, которые сами обучают детей, причем вполне успешно.

Дистанционка в горах Махачкала

Со сложностями при переходе на дистанционные уроки столкнулись в дагестанских аулах. Раньше, например, в школе села Агвали мобильные телефоны были запрещены категорически, сейчас же гаджеты стали самым активным инструментом общения с учителями и одноклассниками. Но тут возникают проблемы.

- У нас 15 учителей в возрасте 65+. Опытным педагогам с огромным стажем очень сложно дается переход на дистанционное обучение. Пришлось освоить WhatsApp. Пишут задание в тетради, фотографируют, отсылают в чат класса. Дети переписывают к себе в тетради и так же выполняют задание. Но разве это заменит живое общение ребенка и учителя? - говорит директор школы в селе Агвали Шамиль Абакаров.

Фото: Михаил Пинкус/РГ
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Не просто обстоят дела с выпускными классами. Здесь на учителях лежит тройная ответственность. В минобре республики рассказали "РГ", что подготовка к переходу на онлайн-обучение велась в течение нескольких недель. В школы и колледжи были направлены методические рекомендации, для консультации педагогов и родителей круглосуточно работает горячая линия, организовано обучение тьюторов.

"Нельзя забывать, что 80 процентов школ Дагестана расположено в сельской местности. Во многих из них отсутствует привычный жителям городов широкополосный интернет. Кроме того, не у всех дома есть компьютер, и далеко не всем доступны смартфоны и другие гаджеты. Школам предложены различные методы проектирования учебного процесса дистанционно", - рассказала вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. Так, в сельские школы была организована доставка учебного материала на флеш-картах, минуя интернет.

Комментарий

Лариса Савина, председатель комитета образования Волгоградской области:

- Для системы образования это новая реальность. За короткий срок невозможно полностью перестроиться. Все программы скорректированы. Все, что ребенок должен изучить, он изучит. Если есть сложные темы, их можно перенести на следующий год. Стараемся регламентировать объем заданий, чтобы он не превышал тот, что был при очной форме. Безусловно, возрастает нагрузка на родителей. Мы просим классных руководителей помогать с контролем.

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