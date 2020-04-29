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29.04.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На майские праздники на Дону будут дежурить эпидемиологические патрули

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области в период майских праздников будет усилен контроль за соблюдением санитарных ограничений. Как сообщили в пресс-службе губернатора, на дежурство в донских городах выйдут эпидемиологические патрули.

До начала выходных планируется составить прогноз, который даст представление о том, сколько жителей региона выедут на майские праздники на дачи и отправятся на традиционные места отдыха. Также специалисты определят места потенциального скопления людей. На основе этих прогнозов в регионе будет организовано патрулирования.

Фото: Марина Волосевич
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Планируется, что в состав эпидемиологических патрулей, кроме сотрудников Роспотребнадзора и полиции, войдут представители казачества. Главной задачей патрулирования станет профилактика нарушений самоизоляции и социального дистанцирования.

"Если человек находится в садовом домике со своей семьей - это одно дело. Но если собираются компании на дачах, у водоемов, в лесах, то это недопустимо", - пояснил губернатор.

Также сообщается, что к патрулированию предполагается привлечь все средства вплоть до авиационной техники.

Кроме того, из-за режима повышенной пожароопасности, который действует в области с начала апреля, на Дону запрещается разводить костры в лесных массивах. Нарушения этого режима также будет отслеживаться.

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