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29.04.2020 11:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани число жертв коронавируса увеличилось до 20 человек

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По информации регионального оперативного штаба, в Краснодаре от COVID-19 накануне умер 39-летний  мужчина. Таким образом, на сегодняшний день число жертв коронавируса с начала пандемии на Кубани составило 20 человек.

Сообщается, что этот пациент скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара.

По данным оперштаба, с 10 апреля мужчину (он страдал сахарным диабетом) беспокоили непродуктивный кашель и одышка, повышенная температура, медики диагностировали у него двустороннюю полисегментарную пневмонию. А исследование на COVID-19 показало положительный результат. С 21 апреля пациент находился на искусственной вентиляции легких.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как рассказали в министерстве здравоохранения Кубани, за пределы края он не выезжал. Мужчина проживал с матерью, у которой также выявлен коронавирус. Женщина госпитализирована в СКИБ.

В крае на сегодняшний подтверждено 63 новых случая коронавируса, возраст пациентов - от пяти лет до 81 года (среди них 38 женщин и 25 мужчин, в том числе трое детей).

27 из них зафиксировано в Краснодаре (в том числе 15-летний подросток), 11 - в Сочи (среди них дети пяти и десяти лет), восемь в Лабинском районе, по два - в  Туапсинском, Тихорецком и Отрадненском, по одному - в Кореновском, Щербиновском, Кавказском, Динском, Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Кущевском, Успенском, Крымском и Ейском районах.

В результате общее число заболевших коронавирусом составляет 951 (66 детей). 250 пациентов выписаны с выздоровлением. 23 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

По данным регионального ведомства, в медицинские организации Кубани с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек (387 детей). Продолжают стационарное лечение 1438 человек (147 детей). Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 8381 человек (включая 189 детей). Лабораториями Роспотребнадзора проведено  26 569 исследований, лабораториями регионального минздрава - 48 069 исследований.

В обсерваторах остаются 1284 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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