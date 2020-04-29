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29.04.2020 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Никому не нужный человек

Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 94(8148)
63-летний Артур Алексанович Мацакян, житель Большекрепинской Слободы из Ростовской области, четверть века не может получить российский паспорт. Он настолько привык к безразличию местной бюрократии, что уже опустил руки и почти смирился с жизнью без пенсии, медицинской страховки, да и вообще без прав российского гражданина. Но несколько месяцев назад на стройке с ним познакомился местный парень, наш подписчик. Когда Артур рассказал ему свою историю, тот сразу же привез его в редакцию "Российской газеты" и попросил о помощи.

Переехать из Армении в Россию Артура заставила беда. Его семья погибла при землетрясении 1988 года. Он был на заработках в Сибири, а дома в Армении мирно спали жена, шестилетняя дочь и два малолетних сына. Дом за минуту рассыпался в прах, не оставив им ни малейшего шанса выжить. Пять лет Артур пытался сжиться с новой реальностью. Пришлось начинать все заново.

Фото: Александр Река/ТАСС
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Поехал в Ростовскую область, где когда-то строил дома, где были хоть какие-то знакомые, подальше от боли. Поначалу все было хорошо. Нашел любящую женщину, они поженились, родили красавицу дочку. Артур работал не покладая рук на бесконечных стройках по всей стране.

Первые годы после распада Союза многие жили с советскими паспортами, и никого это особо не волновало. Но в 1995-м году на очередной вахте он свой паспорт потерял. И оказалось, что для донских чиновников человека без паспорта не существует. Артур пытался восстановить документы, но не смог. Было доказано документально, что он несколько лет живет в стране, что у него новая семья. И никто ему вроде бы не отказывал, но паспорт не выдавали. Человек он очень скромный и непритязательный. Несколько раз получил от ворот поворот да так в итоге и остался жить в деревне. Дочь вышла замуж и уехала в Ростов с мамой. Но Артур большого города боится и жить там не хочет. Как и раньше, зарабатывает на стройках. Именно на такой "шабашке" его встретил местный житель Иван, 35-летний парень, который работает на заправке и увлекается пчеловодством.

- Я нанял Артура, чтобы помог мне построить сарай для подсобных нужд. Как-то во время перекура спросил, откуда он, что и как. И выяснилось, какая у него беда, - рассказывает Иван. - Все эти годы он был никому не нужен. Милиция местная только деньги с него драла за то, что регистрации нет. Артур немолодой человек, здоровье угробил на стройке. Сейчас, не дай бог, какая беда, ему даже помочь никто не сможет.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Иван рассказал, что в сентябре прошлого года возил Артура в УФМС Родионово-Несветайского района. Там приняли документы и обещали решить вопрос в течение трех месяцев. Уже прошло полгода, им никто не перезвонил. Мы сами позвонили из редакции с просьбой прокомментировать ситуацию. Сотрудники службы сказали, что первый раз о Мацакяне слышат. Попросили оставить все его данные, обещав перезвонить, и снова пропали. Артур ждет нашего звонка и надеется на помощь.

Так называемая программа репатриации соотечественников была начата в России 13 лет назад, она помогла почти миллиону человек после развала Союза вновь обрести Родину. Но их могло бы быть гораздо больше: на местах, оказывается, система дает сбои. Артур Алексанович уже четверть века живет под Ростовом. Прекрасно говорит по-русски, добросовестный, скромный и работящий человек. Да, возможно, и он на каком-то этапе совершил ошибку, не настоял, когда надо было, не потребовал, пустил ситуацию на самотек. Но ведь для этого и работают специальные службы, чтобы помочь таким, как он. Мы очень надеемся, что местные власти обратят внимание на ситуацию.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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