Пограничники не позволили вывезти из России на Украину старинные шашки

В Ростовской области пограничники пресекли контрабанду антикварных казачьих шашек и денег на сумму 1,8 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, холодное оружие и деньги были обнаружены при осмотре микроавтобуса в пункте пропуска "Куйбышево". Машина следовала на Украину. Стоимость шашек оценивается около 500 тысяч рублей.

В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП.

Если историческая ценность шашек, направленных на экспертизу, будет подтверждена, то контрабандист может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 226 УК России.