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29.04.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Студенты-медики перешли на учебу в соцсети

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В самой сложной ситуации из-за режима самоизоляции оказались студенты тех вузов, где освоить новые знания и приобрести нужные навыки невозможно без практических занятий.
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ РИА Новости

В Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета основной материал сейчас преподается во время дистанционных занятий. А практику пришлось перенести на более поздний срок. Но 140 студентов-старшекурсников активно помогают медперсоналу крымских больниц противостоять коронавирусу.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе университета, они работают в поликлиниках Симферополя, Алушты, Ялты, Бахчисарая, Джанкоя, Евпатории, Керчи и Феодосии, а также других городов Крыма. Одни помогают врачам в работе с документацией и компьютерными программами, другие дежурят на "горячих линиях" Минздрава по вопросам коронавируса.

"Дежурство в больницах тоже можно считать практической деятельностью", - считает директор академии Евгений Крутиков.

Но и дистанционно удается кое-что сделать. "Конечно, полноценно участвовать в медицинских манипуляциях в Сети невозможно, - продолжает Евгений Крутиков. - Но мы организовываем видеолекции. У нас записаны ролики с различными манипуляциями: как правильно осматривать пациента, пальпировать, куда фонендоскоп приложить. Благодаря этому студенты могут отрабатывать начальные практические навыки у себя дома, на родственниках и знакомых. Но как только снимут ограничения из-за пандемии, мы вернемся к очному образованию. Студенты покажут, чему научились, и смогут работать под руководством педагогов уже с реальными больными".

Профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Медакадемии Александр Двирский уже не первый год использует дистанционный методы в работе с иностранными студентами. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета.

"Я считаю, что медицинское обучение очной формы - уникальное, и заочной там не может быть априори, - считает студентка 6-го курса Алина Дешнеева. - Но пока учимся дистанционно. Семинары проходят на базе соцсетей. К примеру, "ВКонтакте" создаются беседы, где мы обсуждаем с преподавателем ту или иную тему. По любым непонятным нам вопросам либо клиническим случаям обязательно консультируемся. От разбора темы зависит выполнение нашего домашнего задания и оценки".

Доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии Юлиана Шрамко преподает как для русскоговорящих, так и для англоязычных студентов. Для дистанционного обучения она тоже использует соцсеть "ВКонтакте", где студенты получают информацию и выполняют задания, а также платформу Eduardo, где знания проверяются с помощью тестов.

"Такой формат работы хорошо дополняет классическое образование, но заменить его не может, особенно в обучении студентов-медиков, - считает Юлиана Шрамко. - Мы учим у постели больного, где должен быть непосредственный контакт и с преподавателем, и с пациентом. Этого дистанционное обучение никогда не сможет предоставить".

Завкафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медакадемии Владимир Черноротов. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета.

А вот доцент кафедры общей и клинической патофизиологи Леонид Алиев ведет образовательные дискуссии на платформе Discord.

"На мой взгляд, - говорит он, - преимущество дистанционного образования в том, что оно позволяет нам в создавшихся условиях продолжить учебный процесс, а это уже немало. Сейчас у него нет альтернативы, поэтому так или иначе мы должны с ним работать".

В дистанционном формате прошла в медакадемии и 92-я международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых на тему "Теоретические и практические аспекты современной медицины". Она была посвящена 80-летию Студенческого научного общества (СНО).

В некоторых медицинских вузах страны весенние научные конференции были или перенесены на более позднее время, или отменены вовсе. Но Совет СНО решил провести ее в новом - заочном формате. Оргкомитет предложил участникам в номинации "устные доклады" снять видеозаписи своих выступлений, в номинации "стендовые доклады" - предоставить постеры в электронном виде. Эти материалы были размещены в "ВКонтакте".

Сборник материалов конференции объединил более 350 публикаций, из которых 15 англоязычных. Студенты достойно приняли непростой вызов и освоили новые технологии. Вот только в онлайн формате нельзя было, как обычно, дискутировать с докладчиками. А студентам и молодым ученым обсуждать свои работы с профессорами и доцентами академии.

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