В Адыгее прошла благотворительная акция по поддержке нуждающихся

В рамках акции за счет внебюджетных средств сформировано около 23,5 тысячи продуктовых наборов, которые доставляются наиболее нуждающимся и пострадавшим от пандемии малоимущим семьям, инвалидам.
Глава Адыгеи поставил задачу максимально охватить благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка, но по разным причинам еще не получил помощь. Для этого руководству муниципалитетов поручено откликаться на персональные просьбы, заявки, которые поступают из разных коммуникативных каналов, в том числе и по партийной линии.
"Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы оказать максимально возможную на данный момент помощь, важно объединить все виды поддержки - федеральную, региональную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс", - отметил Мурат Кумпилов.
По информации первичных отделений партии, в настоящее время практически во всех районах завершено формирование продуктовых наборов. Волонтерский корпус "Единой России" уже приступил к доставке наборов адресатам.