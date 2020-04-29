В Адыгее прошла благотворительная акция по поддержке нуждающихся

В Адыгее в период ограничительных мер, связанных с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, стартовала очередная благотворительная акция по поддержке нуждающихся жителей. На этот раз ее организатором выступило АРО ВПП "Единая Россия" по инициативе главы РА, секретаря регионального отделения партии Мурата Кумпилова.

Фото: Алексей Гусев