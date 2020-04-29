В Астраханской области ввели налоговые льготы и новые меры соцподдержки

Сразу несколько законопроектов, которые снижают налоги для предприятий малого и среднего бизнеса Астраханской области и устанавливают дополнительные меры соцподдержки для граждан внес в облдуму губернатор региона Игорь Бабушкин.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора, документы уже приняты. В частности, депутаты утвердили снижение налоговых ставок для предприятий, работа которых больше всего пострадала в условиях карантина. Это компании, занятые в сфере авиаперевозок, культуры и организации досуга и развлечений, спорта и оздоровления, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации негосударственного дополнительного образования, бытовых услуг: ремонт, химчистка, парикмахерские.

Для всех этих фирм, работающих по "упрощенке", ставка уменьшится с 6 до 1 процента - если объектом налогообложения являются доходы. Если налогом облагается сумма по методу: доходы минус расходы, то сейчас ставка снизится с 15 до 5 процентов, а в 2021 году- до 7,5 процентов. Закон вступит в силу в мае, но уменьшенные налоги рассчитают уже с 1 января. Льгота будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Также по предложению губернатора, на 50 процентов снижена ставка транспортного налога для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в сфере грузовых и пассажирских перевозок (за исключением легковых такси). Кроме того, уменьшена ставка налога на имущество организаций: с 2 до 0,5% процентов.

Изменения коснулись и социального законодательства. Теперь при расчете среднедушевого дохода семей, которым требуется соцподдержка, не будут учитываться федеральные социальные выплаты. А тем, кто имеет право на компенсацию расходов по услугам ЖКХ, сроки обращения за льготой увеличили до 31 августа, при этом соцподдержку им рассчитают с момента возникновения права.

Несколько мер направлены на поддержку инвалидов. С 1 июля им не придется предоставлять сведения об инвалидности для назначения пособий и льгот, так как эти данные есть в федеральном реестре и соцслужбы соберут их самостоятельно. А семьям, где воспитываются дети-инвалиды, являющиеся школьниками или студентами государственных колледжей, возместят за период карантина стоимость двухразового питания в дни учебных занятий.

- Я благодарю Областную Думу, которая поддержала наши антикризисные инициативы", - подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.