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29.04.2020 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре студенты напечатали детали для масок на 3D-принтере

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов
Студенты Краснодарского колледжа электронного приборостроения изготовили на 3D-принтере первую партию гаек-переходников для многоразовых защитных медицинских масок и безвозмездно передали их в Краевую клиническую больницу № 1 имени С.В. Очаповского.

Колледж не первый год тесно сотрудничает с краевым медучреждением - информационно-вычислительный центр больницы часто приглашает ребят на практику, многие из которых потом остаются там работать. Вот и сейчас, когда выяснилось, что Центр не успевает с выполнением заказа на переходники (нужные детали изготавливались на единственном 3D-принтере), специалисты обратились за помощью к студентам. К проекту привлекли двоих старшекурсников: Федора Яковлева и Тиграна Саркисова.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- А началось все с того, что нам на глаза попалась информация о мейкерах - это творческие люди, молодые стартаперы, которые владеют технологиями и помогают медикам за рубежом, - рассказывает директор колледжа Сергей Касаткин. - И так родилась идея: чем мы можем помочь в наших условиях? Выяснилось, что в технических службах краевой больницы нужны переходники, но не хватает мощности в их напечатании, а у нас в учебной лаборатории условия для этого есть. В целом, мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями - наши ребята стажируются в IT-отраслях: специалистами по информационной безопасности, телекоммуникациям, системными администраторами. И очень важно, чтобы сегодняшняя работа студентов принесла действительную пользу, пусть и в таких скромных масштабах.

Переходник представляет собой пластиковую деталь, с помощью которой к защитной маске прикручивается фильтр. В учебной лаборатории 3D-прототипирования за несколько дней было отпечатано тридцать таких гаек. Но сначала ребята создали пробный образец по готовой трехмерной модели.

Студент Федор Яковлев учится на факультете радиоаппаратостроения, совмещает учебу с работой в подразделении МЧС. А работу с 3D-принтерами он освоил самостоятельно, и как оказалось не напрасно.

- Деталь с виду вроде простая, но при ближайшем рассмотрении, оказалась с "подвохом", - рассказывает Федор. - Гайка имеет конусовидную резьбу с небольшим перепадом. И поначалу мы не могли понять, какую роль он играет, вдруг, брак? Потом нам выдали маску, и когда мы подогнали под нее переходник, то поняли: так и должно быть, благодаря этому фильтр плотно прилегает к резьбе. Для изготовления применяли пластик PLA на основе каучука, он абсолютно безопасный, допускается к контакту с пищевыми продуктами и биоразлагаемый. В дальнейшем гайку покрывают специальным лаком, чтобы она выдержала несколько обработок антисептиком, а потом ее выбрасывают.

В Краснодарском монтажном техникуме студенты Денис Чорба и Джанет Куйсокова начали печатать удобные держатели для масок. Дело в том, что обычные резинки на масках при долгом ношении сдавливают уши, а предложенная разработка ребят позволяет регулировать натяжение с помощью специальной "заколки" на затылке. В качестве сырья используются пластик на основе картофельного крахмала и сои, который в последующем быстро разлагается в природе. Модель приспособления студенты отыскали в интернете, сами создали трехмерный проект. За короткое время удалось на 3D-принтере отпечатать 200 экземпляров держателей, которыми уже пользуются врачи Краснодарской детской поликлиники №1 и другие медицинские учреждения.

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