В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих

В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров. Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Чтобы ограничить поток приезжих на полуостров на 12 выходных дней, мы приняли решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки и не имеющие собственности - апартаментов или квартиры, где они могли бы находиться - будут помещены в обсерватор на две недели, - заявил Сергей Аксенов. - Мера исключительная, но связана с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию.

Ранее Аксенов обратился к россиянам с просьбой отказаться от поездок в Крым в период действия режима повышенной готовности. Но многие жители других субъектов федерации все равно приезжают в Крым, несмотря на приостановку работы гостиниц и и отелей. Люди снимают жилье в частном секторе и там пытаются переждать пик эпидемии.

В Республике Крым сейчас зафиксированы 89 случаев коронавируса. Только за последние сутки выявлены 10 заболевших в трех очагах.