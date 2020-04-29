В Волгоградской области продолжат оснащение медучреждений

Клинический совет Волгоградской области рассмотрел дополнительные предложения, направленные на противодействие распространения коронавирусной инфекции. Все стоявшие на первом этапе задачи по обеспечению необходимого коечного фонда выполнены. Так, подготовили 2382 инфекционные койки.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, значительно увеличено количество тестирований, что позволяет уже на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и контактировавших с ними людей.

- Мы видим рост доли средних и тяжелых случаев течения заболевания, а также стремительный переход болезни от легкой к средней и тяжелой формам, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - Все это накладывается на то, что большое количество людей в настоящее время возвращается в регион с территорий со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, значительная часть из которых - уже заболевшие. При этом не все возвращающиеся выполняют установленные требования по самоизоляции. Поэтому в настоящее время органы власти усиливают контроль за этими категориями жителей.

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что по показателям заболеваемости регион пока находится на 71-м месте, однако темпы прироста высокие. Около 40 процентов выявленных случаев заболевания не сопровождается никакими симптомами. Поэтому глава областного управления Роспотребнадзора высказалась за введение режима обязательного ношения в общественных местах средств индивидуальной защиты дыхательных путей.

Андрей Бочаров поставил задачу обратить дополнительное внимание на случаи внебольничных пневмоний, разработать дополнительные рекомендации для жителей. Особое внимание на совете уделили расширению диагностической базы, в том числе с использованием компьютерной томографии.

- Мы будем продолжать оснащать медучреждения, останавливать эту работу не будем - это принципиальное решение. Мы должны использовать ситуацию для укрепления системы здравоохранения региона, - отметил Бочаров.

А на случай резкого увеличения случаев COVID-19 прорабатывается механизм организации помощи на дому для пациентов с легкой формой течения заболевания.

По данным на 29 апреля в регионе зафискировано 16 новых случаев заражения. Семь из них - завозные из Москвы, Санкт-Петербурга и Тульской области. Остальные - результат контактов в пределах Волгоградской области. Всего 313 заболевших, восемь умерших, 46 человек выздоровели.