Инвалид II группы Сергей Овсянников осенью прошлого года обратился в администрацию Евпатории с просьбой разрешить ему на стоянке у подъезда дома установить знак парковки для транспорта инвалидов. Однако ответа по существу не может дождаться от чиновников по сей день.

- В доме, кроме меня, проживают инвалиды, которые пользуются собственным автомобилем. Я устал ожидать от уполномоченных лиц выполнения требований закона, - говорит Овсянников, - и потому решил самостоятельно установить соответствующий знак и нанести разметку.

По словам активиста, нередко ближайшее к подъезду место оказывается занято, из-за чего инвалидам приходится парковаться на значительном от дома расстоянии.

- Для здорового человека пройти триста метров не составляет труда, а для инвалида - это подвиг, - сетует автомобилист. - Так получилось, что несколько лет назад состояние моего здоровья ухудшилось, и я в полной мере прочувствовал на себе, что такое быть инвалидом. Впрочем, моя инициатива не только для таких же, как и я, соседей с ограниченными физическими возможностями здоровья. На этом парковочном месте могли бы стоять автомобили, на которых перевозят инвалидов, в том числе детей. Известно, что Евпатория - в прошлом всесоюзная детская здравница - славилась санаториями, где лечили детей с самыми тяжелыми формами инвалидности.

В ответ на обращение горожанина заместитель главы местной администрации, в прошлом прокурор Ленинского района Сергей Еременко рекомендовал обратиться в товарищество собственников жилья, чтобы руководство последнего на общем собрании совладельцев многоквартирного дома решило вопрос об организации в общем дворе парковочного места для инвалидов. Притом что территория рядом с многоэтажкой, в которой проживает Овсянников, является муниципальной.

Формально мест для автомобилей инвалидов сейчас не предусмотрено. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

"На территории Евпатории утвержден порядок установки временных металлических гаражей на придомовых территориях многоквартирных жилых домов города, - добавил в ответе замглавы городской администрации. - Граждане могут обратиться в администрацию Евпатории с заявлением о размещении гаража для хранения автотранспорта".

А затем чиновник перечислил документы, которые автомобилисту с ограниченными физическими возможностями необходимо приложить к такому обращению.

- Получилось как в поговорке: я ему про Фому, он мне про Ерему, - продолжает Овсянников. - Как справедливо заметил президент Владимир Путин, люди приходят на муниципальную или государственную службу, чтобы решать насущные проблемы граждан, и должны "соответствовать самым строгим профессиональным требованиям". В данном случае заместитель главы администрации проигнорировал мою просьбу и ответил не по существу вопроса, предельно ясно сформулированного в обращении: разрешает ли администрация мне самостоятельно маркировать место для стоянки автотранспорта инвалидов.

В надежде добиться от представителя мэрии вменяемого ответа на поставленный вопрос евпаториец призвал городскую прокуратуру привлечь того к ответственности за допущенное нарушение и все-таки принудить ответить по существу.

Несмотря на то, что Овсянников вел речь о возможности маркировки такого места на муниципальной территории, зампрокурора счел ее придомовой и, отталкиваясь от этого, утверждал, что она не относится "к объектам улично-дорожной сети Евпатории". А затем, пересказав 36-ю статью Жилищного кодекса РФ "Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме", сообщил, что департамент имущественных и земельных отношений евпаторийской администрации до 2023 года планирует провести комплексные кадастровые работы по межеванию квартала, на территории которого расположен дом, где проживает заявитель.

- Вместо того чтобы привлечь чиновника к ответственности и обязать его все-таки дать мне ответ, заместитель прокурора сам отвечает не по существу моей жалобы, то есть игнорирует ее, - удивляется Овсянников.

По его мнению, такой безграмотный ответ сотрудников городской администрации и местной прокуратуры красноречиво свидетельствует об их отношении к проблемам инвалидов и защите их законных прав.

- Вывод напрашивается сам собой: отношение это наплевательское, - сетует евпаториец. - Справедливости ради, нельзя не отметить, что администрация Евпатории всячески благоустраивает муниципальную территорию вблизи многоквартирных домов, устанавливает там, к примеру, освещение. И это не может не радовать. Но что мешает вместе с этим обозначить на стоянках у тех же многоквартирных домов хотя бы одно место для инвалидов? Тем более что на парковках рядом с некоторыми новостройками места для транспорта маркированы. Таким образом местная исполнительная власть проявила бы столь необходимое внимание к нуждам инвалидов, в полной мере соблюдая нормы законодательства.

Официально

Роман Тихончук, глава администрации Евпатории:

- При администрации Евпатории существует постоянно действующая комиссия по организации дорожного движения, в которую входят представители департамента городского хозяйства и ГИБДД. И каждый конкретный случай мы рассматриваем, выезжая на место. Если комиссия определяет, что разметка нанесена корректно и установленный знак не будет ограничивать права других участников дорожного движения, то она может вынести положительное решение об установке соответствующего знака и нанесении такой разметки горожанином на муниципальной территории. Для этого необходимо обратиться в комиссию.

Буква закона

Согласно федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на каждой автостоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Эти места не должен занимать другой транспорт.