Заместителя гендиректора КЖД задержали за продажу вагонов с "дисконтом"

В Симферополе задержан заместитель генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога", который подозревается в продаже 54 списанных вагонов по заниженной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Крымский следственный отдел на транспорте установил, что в сентябре 2018 года функционер КЖД нарушил требования федеральных законов, требующих продавать списанное имущество лишь после оценки объектов. Но менеджер решил не определять рыночную стоимость подвижного состава и заключил с фирмой договор купли-продажи 54 непригодных к эксплуатации товарных вагонов на общую сумму более 11 миллионов рублей.

В дальнейшем эту сумму покупатель перечислил на расчетный счет предприятия. Но согласно результатам оценочного исследования рыночная стоимость имущества составляла на самом более 20 миллионов рублей.

- В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше девяти миллионов рублей, что является упущенной выгодой для ФГУП, пояснили в пресс-службе ГСУ. - По подозрению в совершении этого преступления сотрудники регионального УФСБ задержали заместителя генерального директора ФГУП РК "Крымская железная дорога".

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий. В здании КЖД изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы. "Крымская железная дорога" пока отказывается комментировать это уголовное дело.