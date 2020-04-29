- Если раньше заявления подавали бывшие руководители юрлиц, предприниматели, то сейчас мы сталкиваемся с ростом бытового потребительского банкротства, - объясняет зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков.
Типичному банкроту от 30 до 45 лет, зачастую это мать-одиночка или недавно уволенный гражданин. Некоторые оформляют кредиты в неблагоприятной жизненной ситуации, а потом используют процедуру банкротства, чтобы уйти от долгов. В итоге это оборачивается против них, так как негативно сказывается на кредитной истории.
К слову, как раз предпринимателей последнее обстоятельство часто удерживает от решения заявить о банкротстве. Тем более что в прошлом году для них ужесточили субсидиарную ответственность. Как отмечает Чураков, в последнее время судебные дела в основном касались фирм-однодневок, требования к которым предъявляла ФНС.
Между тем на днях владельцу фирмы вернули заявление: его предприятие подпадает под мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он утвержден правительством на полгода для субъектов малого и среднего бизнеса - их в Свердловской области около 1,3 миллиона.
- Сегодня проблема разорения бизнеса менее масштабна еще и в связи с увеличением числа молодых заемщиков, которые берут по несколько кредитов в микрофинансовых организациях. Иной раз в деле фигурируют до десяти кредиторов. Нужно помнить, что банкротство - все-таки исключительная мера, а не панацея от всех болезней, и суд вводит эту процедуру только при участии обеих сторон, - подчеркивает Илья Чураков.