В первом квартале 2020 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило 1310 заявлений о банкротстве физических лиц и ИП, 769 - юрлиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го их число увеличилось в полтора раза, причем самый заметный рост не в бизнесе, а среди обычных потребителей, которые, как правило, не могут расплатиться с кредитом.

- Если раньше заявления подавали бывшие руководители юрлиц, предприниматели, то сейчас мы сталкиваемся с ростом бытового потребительского банкротства, - объясняет зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков.

Типичному банкроту от 30 до 45 лет, зачастую это мать-одиночка или недавно уволенный гражданин. Некоторые оформляют кредиты в неблагоприятной жизненной ситуации, а потом используют процедуру банкротства, чтобы уйти от долгов. В итоге это оборачивается против них, так как негативно сказывается на кредитной истории.

К слову, как раз предпринимателей последнее обстоятельство часто удерживает от решения заявить о банкротстве. Тем более что в прошлом году для них ужесточили субсидиарную ответственность. Как отмечает Чураков, в последнее время судебные дела в основном касались фирм-однодневок, требования к которым предъявляла ФНС.

Между тем на днях владельцу фирмы вернули заявление: его предприятие подпадает под мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он утвержден правительством на полгода для субъектов малого и среднего бизнеса - их в Свердловской области около 1,3 миллиона.

- Сегодня проблема разорения бизнеса менее масштабна еще и в связи с увеличением числа молодых заемщиков, которые берут по несколько кредитов в микрофинансовых организациях. Иной раз в деле фигурируют до десяти кредиторов. Нужно помнить, что банкротство - все-таки исключительная мера, а не панацея от всех болезней, и суд вводит эту процедуру только при участии обеих сторон, - подчеркивает Илья Чураков.