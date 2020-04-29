Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб

Следственный комитет и ФСБ задержали бывшего первого заместителя губернатора Курганской области. Высокопоставленный чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По данным следствия, в 2018-2019 годах Сергей Пугин, являясь директором департамента агропромышленного комплекса, действуя в сговоре с Вячеславом Розниным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО "Мультипласт"", - передает пресс-служба СК РФ.

Правоохранительные органы установили следующее: обвиняемые хотели создать видимость того, что бюджетные средства, выделенные региону по программе развития сельских территорий, успешно освоены. При этом они были в курсе, что работу свою подрядчик в селах Мальцево и Верхозино не выполнил: объекты, которые он должен был построить, не были готовы. Несмотря на это, чиновники полностью их оплатили.

По данным следователей, ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.

"В рамках расследования уголовного дела во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России в Кургане и Шадринске прошли обыски, - рапортует следственное ведомство. - 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение. Вячеслав Рознин, директор ООО Иван Шумский и прочие соучастники были задержаны ранее в рамках дела о хищении бюджетных средств".

Чтобы возместить ущерб от действий задержанного чиновника, следствие будет инициировать вопрос о наложении ареста на его имущество.