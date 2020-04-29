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29.04.2020 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фотографии заговорят

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 94(8148)
Жителям Челябинской области предложили принять участие в социально-патриотическом проекте и записать историю участника Великой Отечественной войны "пером и голосом". Для этого на сайте южноуральской "Стены памяти" необходимо разместить фото фронтовика или труженика тыла и написать о нем рассказ, продублировав его в аудиофайле. Эти рассказы зазвучат по всему региону - на радио, в соцсетях, на сайте акции и все вместе создадут летопись Великой Победы.

Еще в 2010 году южноуральцы первыми в России собрали несколько десятков тысяч фотографий родственников-победителей. За каждой из них живая, неповторимая судьба конкретного человека.

- Мы благодарны тем, кто уже откликнулся и записал свой рассказ, дополнив его фотографиями писем и наград, - поделился один из организаторов акции Леонид Вахрамеев. - Фотографии тех, кто, казалось бы, замолчал навсегда, заговорят голосами своих потомков.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Сейчас на сайте проекта "Стена памяти" собрано более 150 тысяч фотографий, из них 45 тысяч имеют собственную историю в текстовом формате, и их становится все больше. Часть рассказов озвучат известные челябинцы, эксперты в разных областях, члены театральных коллективов, решившие поддержать проект своими голосами. Появились и дополнительные разделы. Теперь на портале можно озвучить историю не только своего родственника, но и нескольких бойцов и тружеников тыла, судьбы которых нашли отклик в душе.

- Этот проект бесценен тем, что не имеет срока давности. Сегодня большинство из нас знакомо с историей только по учебникам и фильмам, а в них, как правило, описаны большие события и выдающиеся личности. Но на самом деле история - это совокупность действий множества простых людей. И "Стена памяти" позволяет обратиться как раз к судьбам участников больших событий. Это история под микроскопом, новый взгляд и правильный подход, - считает заместитель директора Государственного архива Челябинской области кандидат исторических наук Николай Антипин.

На заметку

О том, как разместить фотографию и рассказ на "Стене памяти", можно узнать на сайте проекта: pomni.is74.ru.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск 75-летие Победы Вторая мировая война

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