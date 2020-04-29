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29.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты посоветовали не тянуть со сделками по недвижимости

Текст: Ольга Штейн
Рынок недвижимости в скором времени ожидает падение цен на вторичное жилье и спроса на новостройки. Снижение активности уже началось: точных цифр по количеству сделок за текущий месяц пока нет, но, по наблюдениям экспертов Уральской палаты недвижимости (УПН), карантинные ограничения и эмоциональная оценка происходящего в мире заставили часть продавцов и покупателей взять паузу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Март был достаточно активный, заметное снижение началось в апреле. Оно не так критично для рынка новостроек, где общение с покупателем можно выстроить дистанционно, но достаточно заметно на вторичном рынке, который не может существовать без массовых просмотров объектов, - объясняет аналитик УПН Михаил Хорьков.

Фото: iStock
ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки

Цены на жилье пока держатся на уровне февраля-марта, однако уже в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, ситуация изменится, и затронет в большей части рынок вторичного жилья. Стоимость квартир, особенно старых, расположенных в непривлекательных районах, поползет вниз. Если есть задача и возможность продать старое жилье и переехать в новое - сейчас самое время.

Снижения цен на первичном рынке ждать не стоит: не все застройщики имеют возможность пойти на такой шаг - они вынуждены будут смириться с падением темпов продаж. В то же время, по словам аналитика, вполне вероятно увеличение числа акций и специальных предложений на отдельные объекты - например, на неликвидные квартиры.

Частично спрос на жилье в новостройках будет поддерживаться за счет федеральных субсидий для снижения ставки по ипотеке до 6,5 процента. Федеральное правительство выделило на эти цели шесть миллиардов рублей. Ожидается, что мера позволит обеспечить выдачу порядка 250 тысяч жилищных кредитов.

- У покупателей, которые заняли выжидательную позицию, появился стимул вернуться на рынок, - говорит Михаил Хорьков. - Но это лишь антикризисный инструмент, он не способен выступить драйвером развития. Спада активности рынку в любом случае не избежать.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Владельцы недвижимости начали снижать цены на аренду жилья

- Поддержка, которую участники строительного рынка, банковское сообщество, власти предусматривают для поддержания спроса, позволит сохранить работоспособность стройки - важнейшей отрасли, которая в свою очередь станет драйвером восстановления экономики региона, - отмечает глава крупной уральской строительной компании Валерий Ананьев.

Сохранить интерес граждан к ипотечным кредитам пытается и Банк России: на днях регулятор выступил с предложением переложить страхование рисков при оформлении ипотеки с заемщиков на банки.

- В какой-то степени это упростит сам процесс взаимодействия и получения кредитов, - считает аналитик УПН. - Банк - более технологичный и профессиональный участник рынка недвижимости, чем физическое лицо. Ему проще выстроить коммуникации со страховыми компаниями, найти оптимальные решения по цене этой услуги. Понятно, что так или иначе все затраты лягут на заемщика, но, наверное, это сделает рынок более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Расширенная версия материала будет опубликована в ближайшем номере "Экономики УрФО".

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