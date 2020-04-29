Из Челябинска экстрадирован банкир, бежавший с 205 тысячами евро

В Челябинске правоохранительным органам Казахстана передан бывший управляющий банком, похитивший из кассы 205 тысяч евро. Совершив кражу, он сбежал в Челябинскую область, но был задержан полицией, сообщили в среду в прокуратуре региона.

- 29-летний гражданин разыскивался в Казахстане за хищение средств отделения банка в городе Житикаре в ноябре прошлого года, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Являясь начальником отделения банка, он, используя свое служебное положение, похитил из кассы вверенные ему денежные средства в сумме 205 тысяч евро. В ходе экстрадиционной проверки принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

За хищение в особо крупном размере задержанному, по законам соседней республики, грозит до 12 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.