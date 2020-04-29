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29.04.2020 08:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Удачный замес

Как в 21 год стать одним из лучших пекарей мира
Текст: Юлия Мякишева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 94(8148)
Современные выпускники школ и их родители стремятся попасть в вузы, считая их гарантом устройства на хорошую должность. Колледжи до сих пор называют ПТУ, живы и стереотипы о том, что их выпускников ждет бесперспективная работа. Дарья Мальцева, окончившая Екатеринбургский экономико-технологический колледж, доказала: подобные утверждения не всегда соответствуют реальности. На чемпионате WorldSkills в 2019-м Даша заняла четвертое из 19-ти мест по хлебопечению, до "бронзы" ей не хватило двух десятых балла. В свои 22 года она может похвастаться обучением в мировых кулинарных школах. Сейчас Мальцева готовится к выступлению на EuroSkills в Австрии.
Дарья Мальцева: В хлебопечении важен индивидуальный подход к каждому изделию. Фото: Архив Дарьи Мальцевой Дарья Мальцева: В хлебопечении важен индивидуальный подход к каждому изделию. Фото: Архив Дарьи Мальцевой
Дарья Мальцева: В хлебопечении важен индивидуальный подход к каждому изделию. Фото: Архив Дарьи Мальцевой

Даша, почему ты пошла учиться на пекаря, а не стала поступать в вуз после 11-го класса?

Дарья Мальцева: Я росла в селе Знаменском Сухоложского района. Большинство одноклассников после девятого класса собрались уходить из школы, остальных хотели перевести в другую. Такой вариант меня не устраивал, поэтому я выбрала колледж. Мне были интересны два направления, связанные с едой, - кулинария и хлебопечение. На втором на тот момент училась моя старшая сестра. Я поняла, что хочу заниматься тем же.

Как отнеслись к твоему решению родители?

Дарья Мальцева: Мама сказала: без хлеба не останешься! Родители всю жизнь работали на производстве. А папа студентом подрабатывал пекарем, поэтому ему идея пришлась по душе.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Но интерес к делу и поддержка родных не всегда ведут к успеху. Как ты оказалась на конкурсе?

Дарья Мальцева: На первом курсе у нас был факультатив "Введение в направление", который вела Вера Евгеньевна Русина. Она очень интересно рассказывала про виды теста, профессию в целом. Желание добиться чего-то большего пробудила во мне именно Вера Евгеньевна. И, когда на втором курсе нас спросили, кто хочет участвовать в конкурсе, я ни секунды не колебалась.

Чего стоило занять четвертое место в мировом чемпионате по хлебопечению?

Дарья Мальцева: Пришлось многому научиться. Например, для изготовления хлебных композиций необходимо развивать моторику, аккуратность, иногда даже рисовать модель на бумаге.

К конкурсу я готовилась три года. Новый ритм жизни дался нелегко: сложно привыкала к постоянным разъездам, к тому, что не вижу друзей и родителей. Задания мы получали за два месяца до начала чемпионата, до этого самостоятельно отрабатывали новые приемы и техники. А расписание такое: три недели плотных тренировок в другом городе, неделя отдыха. Как-то раз меня и еще одну конкурсантку отправили на учебу в Южную Корею. Мы ехали вдвоем, без наставников и переводчика - очень волнительно. Я тогда не знала английский, но наша профессия не требует общения, главное - знать ингредиенты, технологию и повторять за учителем.

Почему хлеб ручной работы отличается от фабричного?

Дарья Мальцева: Чтобы хлеб получился вкусным, тесто должно быть определенной температуры. После того как заготовка окажется в печи, за ней нужно следить - поддерживать температурный режим, контролировать равномерность пропекания. Важен индивидуальный подход к каждому изделию. На заводах процесс автоматизирован, но техника не поможет, если поступило некачественное сырье или что-то пошло не так. В условиях производства невозможно постоянно настраивать параметры оборудования, выбирать иной технологический режим.

Сейчас ты работаешь в колледже. Тебе наверняка поступали и другие предложения...

Дарья Мальцева: После чемпионата мне и еще одной девочке из сборной предложили участвовать в конкурсе за красноярское предприятие. Мы выступили бесплатно и заняли первое место. Нам важны не деньги, а атмосфера творчества и состязания. Предложения о работе тоже были, но пока мне не хочется переезжать. В колледже я готовлю студентов к конкурсам и обучаю людей старше 50 лет по программе профессионального долголетия WorldSkills. Я не пошла на производство, потому что не нравится работать на поточной линии, где людей заменяет машина. Не хочу каждый день делать одно и то же. В частных пекарнях тоже не особо интересно: ассортимент хлеба из года в год один и тот же. Хочется самой что-то придумывать. В колледже есть лаборатория, где мы со студентами выпекаем хлеб и другие изделия. Если у меня "окно", я пеку в свое удовольствие.

Фото: Предоставлено Юлией Башкатовой
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На чем зарабатывает элита пекарей и сколько?

Дарья Мальцева: Основной доход - от проведения мастер-классов для домохозяек или менее опытных коллег. У знаменитостей билет на один мастер-класс стоит около 20 тысяч. Группы от семи до десяти человек - оптимальное количество, чтобы комфортно работать с каждым участником. Один мой знакомый преподает каждую неделю. В будущем я планирую делиться опытом на собственных мастер-классах, но пока не могу, поскольку вхожу в российскую сборную WorldSkills: соперники не должны знать, что я умею.

Как воспринимают твой успех сверстники?

Дарья Мальцева: Не думаю, что завидуют. На встречах выпускников одноклассники не верят, что у меня сложная работа. Школьные учителя были очень удивлены, когда увидели то, чем я занимаюсь, по телевизору. Теперь зовут провести урок профориентации. Мама не могла представить, что я когда-нибудь окажусь за границей, а я успела побывать в Китае, Южной Корее, Швейцарии и по России поездить. Без любви к хлебопечению этого бы не случилось.

Ключевой вопрос

Какой момент в изготовлении хлеба тебе нравится больше всего?

Дарья Мальцева: Момент, когда тесто только замешано. Его приятно трогать, оно расслабляет. Пока тесто бродит, мне в голову приходят идеи. Когда я их воплощаю - радуюсь, когда не получается - не бросаю, думаю, как исправить ошибки. Мне нравится творить, делать хлеб красивым, мягким и вкусным. Еще интересно рассчитывать по формуле во время приготовления температуру ингредиентов, исходя из температуры помещения, воды, муки. Что-то нагревать, а что-то ставить в морозилку.

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