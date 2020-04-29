Минздрав Челябинской области закрыт на карантин из-за угрозы заражения COVID-19. Коронавирус выявлен у четырех сотрудников министерства, сообщил на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- Сотрудники министерства, как и врачи, сегодня находятся на передовой. Поэтому мы периодически тестируем их, как и всех, кто находится в зоне риска, - пояснил губернатор. - Тесты показали COVID-19 у четырех сотрудников министерства. Трое из них госпитализированы, один проходит лечение на дому. В этой связи учреждение закрыто на карантин. А все контактировавшие с заболевшими отправлены на самоизоляцию.

По словам Алексея Текслера, по последним данным, половина заболеваний COVID-19 протекает бессимптомно. Опасность заражений крайне высока, а потому следует придерживаться всех рекомендаций врачей и избегать любых передвижений без крайней необходимости.

Как уже сообщала "РГ", режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 11 мая.