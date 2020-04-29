На Ямале патриотический проект объединил все поколения северян

В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Это возможность еще раз отдать дань подвигу наших отцов, дедов и прадедов, чья самоотверженность, стойкость и любовь к Родине определили исход Великой Отечественной войны.

Расставили приоритеты

В Обществе "Газпром добыча Уренгой" в 2020 году запущен проект "Согреем памятью сердца" Он сплотил представителей разных поколений новоуренгойцев - газодобытчиков, учеников "Газпром-классов", ветеранов Великой Отечественной войны.

- Этот проект - один из самых приоритетных для компании. Воплощая его в жизнь, мы хотели объединить наших сотрудников и их близких в желании помнить, какой ценой досталась Победа, и стремлении защитить мир от попыток переписать итоги войны. Мы благодарны руководству и профсоюзной организации "Газпром добыча Уренгой" за поддержку программы, а также всем, кто трудится на предприятии, за инициативу и вовлеченность в процесс, - отмечает начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой" Наталья Кицова.

Двенадцать важнейших сражений

2020 год открылся торжественной презентацией корпоративного календарного комплекса. Издание настенных и настольных квартальных календарей стало в компании хорошей традицией. Выпуску предшествует голосование, на котором сотрудники предприятия выбирают тему. Неудивительно, что подавляющее большинство участников опроса отдали голоса за то, чтобы почтить в календарях память тех, кто сражался ради Победы.

- Для меня это особая тема: в детстве и юности мой дед-фронтовик был моим лучшим другом. На фронт он ушел комиссаром и спустя пять месяцев попал в госпиталь с тяжелой контузией. Его рассказы о войне, о жизни в те годы - а я был очень внимательным и благодарным слушателем - впечатлили настолько, что я помню их до сих пор. В моем рабочем кабинете есть портрет деда, он для меня остается символом надежности, силы, веры в себя, - подчеркнул на презентации календарного комплекса начальник отдела охраны окружающей среды Уренгойского газопромыслового управления Вячеслав Григорьев.

На страницах календарей, украшающих кабинеты и производственные объекты газодобывающего предприятия и компаний-партнеров, составители разместили описания двенадцати важнейших боевых операций 1941-1945 годов, а также, что самое важное, рассказы о четырнадцати фронтовиках - родственниках сотрудников Общества "Газпром добыча Уренгой". Фотографии военных лет, выдержки из писем, дневников и наградных листов, истории героев, добывавших Победу на полях сражений в Советском Союзе и Европе, - в календаре органично соединилось все. Общаясь с родными воевавших в те годы солдат, специалисты службы по связям с общественностью и СМИ убедились, насколько актуальна эта тема и сегодня.

Круг единомышленников

Возможность еще раз сказать искреннее спасибо ветеранам появилась в канун годовщины снятия блокады Ленинграда, когда сотрудники компании участвовали в заседании общественного совета ветеранов Великой Отечественной войны в Новом Уренгое. После презентации календарного комплекса газодобытчики пообщались с представителями старшего поколения, которые поделились своими личными историями о военных и послевоенных годах. А чуть позже прошла еще одна дружеская встреча на тематическом вечере "Елка Победы". Ученики "Газпром-классов", участники боевых действий разных лет - из клуба "Побратимы", профсоюза и клуба неработающих пенсионеров "Третий возраст", ветераны Великой Отечественной - обсудили важность сохранения преемственности поколений, памяти о тяжелых, но героических временах...

Сегодня в коллективе Общества "Газпром добыча Уренгой" свыше 12 тысяч сотрудников из разных регионов страны. И вряд ли среди них найдется хоть один человек, семьи которого не коснулась величайшая трагедия XX века. Боль утрат и радость Победы - то, что объединяет многонациональный коллектив. Именно поэтому важная часть проекта "Согреем памятью сердца" - уникальная коллекция семейных историй северян-газодобытчиков.

Реликвии в "Книге памяти"

- Мы по крупицам собираем информацию о фронтовиках, обсуждаем с их близкими, что в военной биографии стоит выделить особо, уточняем данные о наградах и сражениях, в которых участвовали бойцы. Порой удивляемся, сколько усилий прилагали люди, чтобы добыть хоть какие-то сведения о своих родных, - рассказывает специалист группы по связям с общественностью Роксолана Алтынник.

Детальные истории, полные фактов и комментариев, архивных фотографий, публикуются на страницах корпоративной газеты "Газ Уренгоя". Рубрика "Книга памяти" была актуальна и в прошлые годы, но сейчас она вызывает еще больший интерес у работников, которые охотно делятся семейными реликвиями и рассказами из жизни дедов и прадедов, в боях и в тылу ковавших Победу.

На трогательных и эмоциональных воспоминаниях о воевавших родственниках основаны сюжеты тележурнала корпоративного телеканала "Первый Уренгойский". Телевизионщики намерены выпускать в эфир эти интервью и продолжать проект в течение всего юбилейного года.

Патефон - свидетель Победы

В буквальном смысле прикоснуться к военной хронике смогут посетители музея истории "Газпром добыча Уренгой". Его специалисты готовят выставку "Война семьи моей коснулась", на которой представят фотографии, архивные материалы, предметы быта времен Великой Отечественной войны.

Например, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газового промысла № 16 Руслан Сафаров привез из Башкортостана и передал музею несколько дорогих его семье раритетов, в том числе прекрасно сохранившийся патефон 1930-х годов выпуска, - свидетель празднования Победы в мае 1945-го.

В музей истории ООО "Газпром добыча Уренгой" передали раритетный патефон тридцатых годов XX века. Фото: ООО "Газпром добыча Уренгой"

- Мой дедушка Акрам Саитгареевич участвовал в двух войнах - советско-финской и Великой Отечественной, и я только сейчас понимаю, почему он не очень любил рассказывать о себе, особенно о военной юности. Уже спустя годы, перебирая пожелтевшие удостоверения, справки, письма, я чувствовал, как бегут по телу мурашки. В этих реликвиях - все события эпохи, по дням и месяцам. Наши дети и внуки должны как можно больше знать о тех далеких годах, ведь они - наша история, то, без чего немыслимо и будущее, - уверен Руслан Сафаров.

К сожалению, в условиях непростой эпидемиологической ситуации выставка, как и многие программы проекта "Согреем памятью сердца", отложена на неопределенный срок. Впрочем, сейчас патриотические инициативы перекочевали в социальные сети, где работники предприятия проявляют завидную активность. Газовики регулярно выкладывают в Сеть видеоролики с короткими, но емкими семейными историями о войне. Кроме того, северяне с интересом восприняли идею чтения на корпоративном телевидении стихотворений авторов - очевидцев военных и послевоенных событий.