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29.04.2020 10:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Средний Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ

Текст: Екатерина Призова

Сотня аппаратов ИВЛ поступила в медицинские учреждения Свердловской области. "Они необходимы для стопроцентной мобилизации больниц для лечения больных COVID-19", - передает оперштаб региона.

Напомним, в регионе дополнительно развернуты 2897 коек для подхвативших коронавирусную инфекцию (2028 коек из этого числа подключены к кислородной подводке).

Фото: cherrybeans/iStock
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Кстати, свердловский ТФОМС увеличил тарифы на лечение больных COVID-19 и наблюдение контактных.

Например, клиника на лечение больного, который находится в реанимации и нуждающиеся в искусственной вентиляции легких и дорогостоящей лекарственной терапии, получит около 380 тысяч рублей. При этом в случаях, когда лечение требует экстракорпоральной мембранной оксигенации, его стоимость может достигать и 900 тысяч рублей.

Также пересмотрен объем расходов на работу с пациентами, у которых подозревают коронавирус. По данным директора ТФОМС области Валерия Шелякина, раньше тариф составлял 8 тысяч рублей, но реальные расходы больниц выше и его увеличили до 25 тысяч рублей за каждый случай.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся!

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