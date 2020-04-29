На Средний Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ

Сотня аппаратов ИВЛ поступила в медицинские учреждения Свердловской области. "Они необходимы для стопроцентной мобилизации больниц для лечения больных COVID-19", - передает оперштаб региона.

Напомним, в регионе дополнительно развернуты 2897 коек для подхвативших коронавирусную инфекцию (2028 коек из этого числа подключены к кислородной подводке).

Кстати, свердловский ТФОМС увеличил тарифы на лечение больных COVID-19 и наблюдение контактных.

Например, клиника на лечение больного, который находится в реанимации и нуждающиеся в искусственной вентиляции легких и дорогостоящей лекарственной терапии, получит около 380 тысяч рублей. При этом в случаях, когда лечение требует экстракорпоральной мембранной оксигенации, его стоимость может достигать и 900 тысяч рублей.

Также пересмотрен объем расходов на работу с пациентами, у которых подозревают коронавирус. По данным директора ТФОМС области Валерия Шелякина, раньше тариф составлял 8 тысяч рублей, но реальные расходы больниц выше и его увеличили до 25 тысяч рублей за каждый случай.

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