Тренд последних трех-четырех лет - руководитель юрлица отвечает за все. Этому способствовали изменения ФЗ о банкротстве и Гражданского кодекса, суть которых в том, что контролирующие организацию лица должны всегда действовать разумно и добросовестно, а собственники и руководители отвечать по долгам солидарно.

Кардинально поменялась и практика взысканий: теперь долги юрлиц не списываются, а чаще всего переносятся на директора. Кроме него к субсидиарной ответственности могут привлечь участника ООО, члена совета директоров, если докажут, что именно он дал указание совершить сделку. К сожалению, многие предприниматели до сих пор недооценивают эти риски.

В прошлом году в России арбитражные суды признали неплатежеспособной 12 401 компанию. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, кредиторы выступили заявителями в 78,6 процента случаев. Но из 2,03 триллиона рублей смогли вернуть себе лишь 95,3 миллиарда в рамках конкурсного производства. Совсем без выплат завершились 68 процентов дел. Логично, что в такой ситуации количество исков о привлечении к субсидиарной ответственности растет прямо пропорционально уменьшению дел о банкротстве юрлиц.

Если вы думаете, что привлечь солидарно руководителя можно только при банкротстве компании, то ошибаетесь. Это можно сделать и вне этой процедуры, например при корпоративном конфликте. Тут чаще всего "под раздачу" попадают наемные директора - так на них пытаются повлиять акционеры, чтобы принимали решение в пользу одной из сторон. Обвинения звучат самые разные: неправильно выбрал контрагента, продал ниже рыночной стоимости, взял кредит на невыгодных условиях и прочие.

Возникают такие ситуации и при покупке-продаже бизнеса как юрлица. Новый собственник может проверить всю деятельность за три года, найти сделки, которые, с его точки зрения, убыточны, и взыскать разницу. Для большинства предпринимателей это неприятная новость. Они считают, что, продав предприятие, больше ничего не должны. Убытки, полученные в предыдущий период, - их убытки. Можно ли избежать подобных злоупотреблений правом? Да, например, путем подписания протокола об одобрении новыми собственниками всех совершенных ранее сделок. Но мало кто это делает.

Новый собственник может проверить всю деятельность за три года, найти сделки, которые, с его точки зрения, убыточны, и взыскать разницу с прежнего руководителя

В рамках привлечения к субсидиарной ответственности требования обычно предъявляются очень крупные: по закону в пределах всех требований кредиторов со всеми процентами и текущими платежами, включая процедуру банкротства. Не поможет ничто, даже если директор - многодетная мать с ипотекой, к тому же официально объявившая себя банкротом. Ипотечное имущество выставят на реализацию: 80 процентов получит банк, остальное распродадут на торгах. Жилье оставят, только когда оно единственное и не в ипотеке. Банкротство физлица освобождает от долгов, за исключением субсидиарной ответственности и неуплаченных налогов, если вынесен приговор.

В делах о привлечении к субсидиарной ответственности вина руководителя практически презюмируется, если он не докажет иное в суде. Смягчить участь можно, только доказав, что конкретные сделки, заключенные директором, не привели к банкротству юрлица в целом, а всего лишь причинили ему убытки. Тогда суд переквалифицирует основания и уменьшит сумму взыскания.

Сразу скажу: доказать это сложно. К примеру, является ли продажа основного оборудования причиной банкротства предприятия? У нас был в практике случай, когда химпроизводство пришлось закрыть из-за того, что пульты управления сломали вандалы. При этом кредиторы пытались привлечь к субсидиарной ответственности директора. Спасла лишь ее скрупулезность: на каждый шаг было по 10 бумаг, в том числе заключения от двух компаний, что технически сложные пульты, увы, не подлежат ремонту. А объект особо опасный, поэтому работать на нем нельзя.

Можно ли спрогнозировать, как будут оценены действия директора? Я бы рекомендовала при совершении любой сделки, платежа проводить "тест третьего лица". Посмотрите со стороны и ответьте сами себе на вопросы: стали бы вы работать с неаффилированным предприятием на таких условиях (цены, отсрочки), сделали ли вы все, что возможно, в интересах компании, собрали ли доказательства своей позиции?

В частности, к субсидиарной ответственности могут привлечь, если директор долгое время не принимал меры по взысканию дебиторки, не отправлял акты сверки, не передавал арбитражному управляющему бухгалтерские документы или передавал с искаженными сведениями. А также за искусственно наращиваемую кредиторскую задолженность, за "нарисованные" запасы.

Многие предприниматели надеются, что при небольшом долге (301 тысяча рублей более трех месяцев) кредиторы ничего делать не будут. Но сейчас по закону привлечь к субсидиарной ответственности можно и вне дорогостоящей процедуры банкротства. Допустим, три кредитора по 100 тысяч объединяются и сообщают суду, что у должника нет возможности оплатить процедуру банкротства. Сами они тоже не желают ее финансировать, значит, производство прекращается. Далее подается уже новый иск - о привлечении руководителей и совладельцев к субсидиарной ответственности.

Редакция ФЗ о банкротстве от 2017 года, по сути, устанавливает "резиновые" сроки для этого. Сделки могут быть оспорены в течение трех лет с того момента, как кредитор узнал о них, но не позднее 10 лет с момента их заключения. Поэтому любая продажа активов должна быть обоснована: отчетами оценщиков, скриншотами объявлений о реализации аналогичных объектов. В идеале надо совершать все сделки только на рыночных условиях и проводить "тест третьего лица".