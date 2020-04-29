Два новых сорта картофеля "Аляска" и "терра", устойчивых к болезням и способных давать урожай уже в середине июля, представили ученые Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства УрО РАН. Работа велась 14 лет, сейчас доказана продуктивность новых сортов на территории от Волги до Дальнего Востока, получен патент. Новинки в ближайшие годы смогут заменить широко используемые сейчас на рынке импортные ранние сорта картофеля.

- Уникальность "Аляски" - повышенная устойчивость к распространенной болезни картофеля фитофторозу, поражающему клубни. Это исключительно уральская разработка и к штату США на самом деле не имеет никакого отношения. Поскольку болезнь сорту не страшна, то не требуется дополнительная химическая обработка. И продукт можно смело назвать экологически чистым, - рассказала "РГ" Елена Шанина, руководитель селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства УралНИИСХ.

Не менее уникален и сорт "терра", он суперранний. Уже через 60 дней после посадки можно получить урожай - до 20-25 тонн с гектара, что для Среднего Урала с его коротким летом очень привлекательно.

Клубни полученных сортов, так называемая суперэлита, нынешней весной переданы для дальнейшего размножения на предприятие "Уральский картофель", расположенное близ села Кочневского. Процесс займет более года. Производить семена в промышленных масштабах, чтобы сельхозпроизводители могли закупать необходимые объемы для посева на полях, станет агрокомбинат "Белореченский".

Селекционная работа на Урале последние пять лет велась за счет гранта по федеральной программе "Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ". В реализации проекта помимо сотрудников НИИ принимали участие специалисты Уральского государственного аграрного университета.