Жизнерадостная музыка на автоответчике крупной мебельной компании скрашивает время ожидания - как говорится, "все для клиентов". Но уже через несколько минут становится понятно: ответа не будет. Остается только насвистывать, повторяя вслед за исполнителем: "Донт ворри, би хеппи". Однако самим мебельщикам не волноваться и быть счастливыми сейчас весьма непросто.

Некоторые производители мебели, несмотря на запрет, продолжают работать на свой страх и риск: если остановиться, то можно и не открыться. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Телефоны большинства предприятий по производству мебели отзываются только длинными гудками. А к ссылкам на сайты компаний выскакивает предупреждение: "30 марта введено ограничение работы в некоторых сферах". Казалось бы, еще недавно, в начале года, статистика радовала фактом оживления мебельной отрасли: только в Екатеринбурге число предприятий этой сферы выросло с 98 до 105, в производственных цехах тогда трудилось 2052 человека. Эксперты связывали рост в значительной степени с расцветом строительной отрасли.

В 2019 году стройкомплекс мегаполиса вышел на отметку 1,34 миллиона квадратов, при этом новое жилье, укомплектованное мебелью (прежде всего кухнями, шкафами-купе), приобретали в ипотеку охотнее, например, молодые екатеринбургские семьи. Понятно, что форс-мажора никто не ждал.

- Рынок мебели только-только вышел из застоя, и вот - коронавирус все разрушил, - печально констатирует доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Людмила Трофимова. - Мебельные компании не считаются системообразующими, поэтому они вынуждены перейти в режим ожидания или совсем закрыться. Повезло разве что производителям недорогой мебели, которые не работают под заказ. У них хотя бы есть шанс сбыть готовые товары. Многие универсальные магазины в сельской местности открыты - если не менее 30 процентов в них составляют товары первой необходимости. Среди прочего ассортимента там можно найти как минимум стол и табуретки. И, конечно, работают мебельные отделы крупнейших торговых сетей, а также строительных магазинов.

Еще недавно, в начале года, статистика радовала фактом оживления мебельной отрасли, который связывали с расцветом строительства

Запас прочности имелся далеко не у всех компаний. По мнению мебельщиков, если предприятие закрылось, оно уже вряд ли вернется к жизни.

- Бизнес это не дверь, которая может закрыться и открыться. Мы пытаемся как-то выжить, но заказов практически нет, а мы работали именно под заказ. Кажется, еще недавно производили шкафы-купе, кухни, столы, кровати… Сотрудники никуда не ушли, мы все сейчас просто выжидаем, - говорит владелец крупной производственной компании из Екатеринбурга, который просил не называть его фамилию в газете.

Есть и фирмы, которые принципиально не закрылись - до сих пор работают на свой страх и риск. Руководители говорят: "Лучше заплатить штраф Роспотребнадзору, чем умереть". У таких обычно есть своя база проверенных клиентов.

Кстати, многие мебельщики работали с разными категориями заказчиков - как с физическими, так и с юридическими лицами. Последние сейчас практически исчезли. Например, кафе и рестораны не работают, а значит, менять мебель точно не планируют. Поэтому вся надежда на рядовых покупателей.

- Мы производим мягкую мебель плюс занимаемся реставрацией, перетяжкой. Кто-то заказывает мебель в дома, квартиры, вот недавно новоселы обратились. Штат не сокращаем - у нас менее десяти человек, давно работаем вместе, одна команда. Конечно, зарплаты пришлось урезать, но люди понимают, возражений нет. Хорошо, что была подушка безопасности, а то пришлось бы совсем туго. Заказы снизились на 90 процентов, но мы напоминаем о себе - размещаем рекламу. Работаем в средней ценовой категории, чек - около 20 тысяч рублей. Скидки делать не можем, но и цены не увеличиваем, хотя стоимость материалов уже выросла от 10 до 20 процентов, - подсчитал владелец компании Дмитрий Финкель.

В частности, существенно подорожала фурнитура, подтверждают его коллеги. Основной производитель фасонных ручек и замков - Китай, перебои в поставках уже вызвали дефицит изделий и рост цен.

Что касается продаж, они, как и в других секторах, перемещаются в Сеть. По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам 2020 года объем этого рынка в России может увеличиться почти на 20 процентов и составить 2,5 триллиона рублей.

- Интернет-заказы выросли сейчас не только у мебельщиков. Но последним надо активно использовать этот способ торговли, чтобы хотя бы ликвидировать складские запасы, - считает Людмила Трофимова.

Кстати

Недавно производители мебели попросили губернатора Свердловской области все-таки разрешить работу мебельным салонам, пообещав "организовать работу разумно и достойно". Глава региона в Инстаграме выразил понимание непростой ситуации, но ответил, что "не слишком логично вводить послабления", пока значительно растет число заболевших и ширится география распространения новой инфекции.