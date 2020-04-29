Новости

Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса 18:21
В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию 18:10
Kia рассказала о кроссоверах для России 18:09
Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике 18:08
Один из заводов FCA в Италии возобновил работу 18:01
МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход 17:50
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ 17:33
Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи 17:31
Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России 17:30
В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ 17:24
ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества 17:15
Доктор наук рассказала, чем коронавирус опаснее других вирусов 17:08
Общественный совет при МВД России запустил акцию "Песенник Победы" 17:04
Видео: дистанцирование спасло посетителей кафе от врезавшейся машины 17:00
Врачи рассказали о влиянии стресса в детстве на дальнейшую жизнь 16:56
Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб 16:48
Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета 16:47
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей 16:44
С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19 16:41
На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами 16:40
Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов 16:38
В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 18:03
Проект: В регионах

Подставить табуретку

Производители мебели опасаются, что не все смогут возобновить работу после карантина
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(8149)
Жизнерадостная музыка на автоответчике крупной мебельной компании скрашивает время ожидания - как говорится, "все для клиентов". Но уже через несколько минут становится понятно: ответа не будет. Остается только насвистывать, повторяя вслед за исполнителем: "Донт ворри, би хеппи". Однако самим мебельщикам не волноваться и быть счастливыми сейчас весьма непросто.
Некоторые производители мебели, несмотря на запрет, продолжают работать на свой страх и риск: если остановиться, то можно и не открыться. Фото: Татьяна Андреева/РГ Некоторые производители мебели, несмотря на запрет, продолжают работать на свой страх и риск: если остановиться, то можно и не открыться. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Некоторые производители мебели, несмотря на запрет, продолжают работать на свой страх и риск: если остановиться, то можно и не открыться. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Телефоны большинства предприятий по производству мебели отзываются только длинными гудками. А к ссылкам на сайты компаний выскакивает предупреждение: "30 марта введено ограничение работы в некоторых сферах". Казалось бы, еще недавно, в начале года, статистика радовала фактом оживления мебельной отрасли: только в Екатеринбурге число предприятий этой сферы выросло с 98 до 105, в производственных цехах тогда трудилось 2052 человека. Эксперты связывали рост в значительной степени с расцветом строительной отрасли.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Почему крымские мебельщики снизили объемы производства

В 2019 году стройкомплекс мегаполиса вышел на отметку 1,34 миллиона квадратов, при этом новое жилье, укомплектованное мебелью (прежде всего кухнями, шкафами-купе), приобретали в ипотеку охотнее, например, молодые екатеринбургские семьи. Понятно, что форс-мажора никто не ждал.

- Рынок мебели только-только вышел из застоя, и вот - коронавирус все разрушил, - печально констатирует доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Людмила Трофимова. - Мебельные компании не считаются системообразующими, поэтому они вынуждены перейти в режим ожидания или совсем закрыться. Повезло разве что производителям недорогой мебели, которые не работают под заказ. У них хотя бы есть шанс сбыть готовые товары. Многие универсальные магазины в сельской местности открыты - если не менее 30 процентов в них составляют товары первой необходимости. Среди прочего ассортимента там можно найти как минимум стол и табуретки. И, конечно, работают мебельные отделы крупнейших торговых сетей, а также строительных магазинов.

Еще недавно, в начале года, статистика радовала фактом оживления мебельной отрасли, который связывали с расцветом строительства

Запас прочности имелся далеко не у всех компаний. По мнению мебельщиков, если предприятие закрылось, оно уже вряд ли вернется к жизни.

- Бизнес это не дверь, которая может закрыться и открыться. Мы пытаемся как-то выжить, но заказов практически нет, а мы работали именно под заказ. Кажется, еще недавно производили шкафы-купе, кухни, столы, кровати… Сотрудники никуда не ушли, мы все сейчас просто выжидаем, - говорит владелец крупной производственной компании из Екатеринбурга, который просил не называть его фамилию в газете.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Производство мебели на Урале выросло вместе со строительством жилья

Есть и фирмы, которые принципиально не закрылись - до сих пор работают на свой страх и риск. Руководители говорят: "Лучше заплатить штраф Роспотребнадзору, чем умереть". У таких обычно есть своя база проверенных клиентов.

Кстати, многие мебельщики работали с разными категориями заказчиков - как с физическими, так и с юридическими лицами. Последние сейчас практически исчезли. Например, кафе и рестораны не работают, а значит, менять мебель точно не планируют. Поэтому вся надежда на рядовых покупателей.

- Мы производим мягкую мебель плюс занимаемся реставрацией, перетяжкой. Кто-то заказывает мебель в дома, квартиры, вот недавно новоселы обратились. Штат не сокращаем - у нас менее десяти человек, давно работаем вместе, одна команда. Конечно, зарплаты пришлось урезать, но люди понимают, возражений нет. Хорошо, что была подушка безопасности, а то пришлось бы совсем туго. Заказы снизились на 90 процентов, но мы напоминаем о себе - размещаем рекламу. Работаем в средней ценовой категории, чек - около 20 тысяч рублей. Скидки делать не можем, но и цены не увеличиваем, хотя стоимость материалов уже выросла от 10 до 20 процентов, - подсчитал владелец компании Дмитрий Финкель.

Петербуржцы смогут сдавать старую мебель на переработку

В частности, существенно подорожала фурнитура, подтверждают его коллеги. Основной производитель фасонных ручек и замков - Китай, перебои в поставках уже вызвали дефицит изделий и рост цен.

Что касается продаж, они, как и в других секторах, перемещаются в Сеть. По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам 2020 года объем этого рынка в России может увеличиться почти на 20 процентов и составить 2,5 триллиона рублей.

- Интернет-заказы выросли сейчас не только у мебельщиков. Но последним надо активно использовать этот способ торговли, чтобы хотя бы ликвидировать складские запасы, - считает Людмила Трофимова.

Кстати

Недавно производители мебели попросили губернатора Свердловской области все-таки разрешить работу мебельным салонам, пообещав "организовать работу разумно и достойно". Глава региона в Инстаграме выразил понимание непростой ситуации, но ответил, что "не слишком логично вводить послабления", пока значительно растет число заболевших и ширится география распространения новой инфекции.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян