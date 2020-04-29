По данным Росреестра, в первом квартале 2020 года на Среднем Урале недвижимость регистрировали и ставили на учет в электронном виде на 10 процентов чаще, чем за аналогичный период 2019 года. Через портал поступило 53,6 тысячи заявлений, из них 34,6 тысячи - от физических лиц, 19 тысяч - от юридических.

В целом объем заявлений, поступивших в электронном виде, за первый квартал вырос более чем на четверть. В частности, на 15 процентов больше документов пришло через нотариусов, ведь именно их сервисы, а также сервисы банков и застройщиков используют граждане при совершении сделок.

- Электронные госуслуги приобретают все большую популярность. Кроме того, в условиях борьбы с коронавирусом это единственный способ не откладывать решение жилищного вопроса, - комментируют тенденции в пресс-службе свердловского управления Росреестра.

Для рынка недвижимости пандемия стала своего рода спусковым крючком: цифровые технологии здесь внедрялись и раньше, но сегодня, когда риелторские агентства официально работать не могут, а по стройплощадкам каждый регион принимает решение самостоятельно, это насущная необходимость.

Пару недель назад риелторы Тюмени громко заявили, что в тандеме с застройщиками перешли на полностью дистанционные продажи квартир: от показа до регистрации. В основе "бесшовных" сделок лежит платформа "Сделка.рф", которая действует как сервис одного окна. Разработчик - девелоперская компания "Брусника". Впрочем, когда мы обратились в Ассоциацию строителей Урала с вопросом, можно ли чего-то подобного ожидать в Екатеринбурге, оказалось, что формат удаленных сделок местные застройщики освоили уже несколько лет назад - полностью либо частично.

Формат удаленных сделок местные застройщики освоили уже несколько лет назад: практически у всех установлены электронные сервисы регистрации

Подтвердили это и в Уральской палате недвижимости.

- Особенно популярен он был при покупке екатеринбуржцами квартир в Новой Москве или северянами в Екатеринбурге. Практически у всех застройщиков города установлены электронные сервисы регистрации. А тех, кто этого не сделал раньше, ситуация с коронавирусом заставила ускориться. Екатеринбургские агентства, которые продают новостройки, используют Makler-Flatseller: в программе представлены все жилые комплексы уральской столицы, а также Березовского, Верхней Пышмы, Арамили, Среднеуральска, Первоуральска, Дегтярска. Цены от застройщиков, клиент ничего за выбор не доплачивает, - рассказала вице-президент УПН Ирина Зырянова. - Думаю, новаторство тюменцев только в том, что они собрали на одной площадке весь возможный функционал по электронной сделке. До этого момента у застройщиков он мог быть разбросан по разным отделам: один бронирует, другой ипотеку оформляет и т. д.

По словам эксперта, в цифровом виде сегодня покупается более половины нового жилья. Неважно, насколько хорошо знаком с компьютером потребитель: если людям любого возраста объяснить, что это быстро и легко, соглашаются все. Кроме того, сказывается, что в Росреестре тратят серьезные ресурсы на продвижение электронной регистрации.

- Регулярно проводят обучение риелторов, застройщиков. Создали чат, где можно общаться со специалистами, если что-то непонятно. Началась пандемия - перевели "школу Росреестра" в Инстаграм. Там и вебинары по разным темам, и ответы на вопросы, - похвалила ведомство Ирина Зырянова.

Сама процедура дистанционной сделки довольно проста: забронировав квартиру на сайте застройщика или через риелтора, клиент получает договор. Подписав его, сканирует и отправляет назад вместе с нотариальной доверенностью, если нет электронной цифровой подписи. А потом спокойно ждет регистрации - сейчас ведь даже свидетельство о праве собственности в бумажном виде получать не нужно. Что касается вручения ключей, то свердловский Госжилстройнадзор рекомендовал застройщикам перенести торжественный момент на более благоприятный эпидемиологический период, а если новоселам не терпится, подходить к каждому индивидуально, соблюдая все меры санитарной безопасности.

По данным областного минстроя, бизнес эти рекомендации выполняет. Так, компания "Синара-Девелопмент" организовала онлайн-запись на портале www.peredacha24.com. Это позволяет регулировать поток желающих въехать в новое жилье. В "Атомстройкомплексе" увеличили время приемки при ограничении количества присутствующих - строго по одному. При этом обязательно использование средств индивидуальной защиты и измерение температуры тела. Перед каждым визитом проводится санитарная обработка дверей, ключей, лифтов.

Главный риск подобных сделок - приобрести кота в мешке. Ведь красивые буклеты и красочные описания от застройщиков - одно, а реальность может с ними сильно расходиться.

- Как правило, клиент, готовый совершать сделку онлайн, имеет доверенное лицо или родственников в городе, где находится объект, и ориентируется на их советы. У нас не было покупателей, которые берут недвижимость вообще не глядя, в прямом и переносном смысле. Кроме того, по запросу застройщик может показать объект в самых разных вариантах: 3D-презентация, видео. Например, в компании ТЭН сотрудники выезжают прямо на стройплощадку, если дом и квартира находятся в высокой степени готовности, снимают актуальный вид из окна и отделку. Клиенту эта услуга ничего не стоит: все участники рынка недвижимости заинтересованы в реализации и сегодня делают, может быть, чуть больше, чем раньше, - развеивает потребительские страхи Ирина Зырянова.

Удивительно, но коронавирус подтолкнул к "цифре" даже более консервативный сегмент вторичной недвижимости. В Екатеринбурге риелторы уже начали устраивать фото- и видеотуры по объектам (профессиональные коллажи с разных ракурсов или видеоролики, снятые собственниками). Есть даже первый факт получения аванса дистанционно: покупатель и продавец обменялись договорами по электронной почте, потом вышли в видеоконференцию, сопоставили копии паспортов с человеком по ту сторону экрана - и деньги были переведены на счет. Правда, осуществить всю сделку в таком формате с бэушным жильем сложнее: собственнику необходимо прийти в МФЦ и написать заявление о том, что он согласен на электронную регистрацию. А МФЦ сейчас принимают по предварительной записи, туда же перевели услуги паспортных столов и выдачу разрешений на сделку от органов опеки, что затягивает процедуру.

Между тем

Помимо пандемии, стимулировать переход рынка недвижимости в онлайн могут поправки в закон о нотариате, которые вступят в силу 29 декабря 2020 года. Благодаря им россияне смогут заключать договоры купли-продажи, даже если находятся в разных городах и регионах, разъяснил "РГ" президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков. Сейчас жителю Екатеринбурга, чтобы приобрести жилье, к примеру, в Новосибирске, нужно либо поехать туда лично, либо выдать кому-то доверенность. А после 29 декабря достаточно будет прийти к нотариусу в Екатеринбурге, который свяжется с коллегой в Новосибирске, и они вдвоем совершат сделку. В реестр объект внесет тот специалист, на чьей территории находится недвижимость. Помимо регистрации сделок, удаленно можно будет заверять переводы, передавать документы от одного лица другому, переводить деньги на депозит, обеспечивать доказательства и удостоверять равнозначность документа в разных электронных форматах.