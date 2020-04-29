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29.04.2020 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Не зарвемся, так прорвемся"

Уральцы вместе читают "Василия Теркина"
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 94(8148)
Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга "оживило" одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне - поэму Александра Твардовского "Василий Теркин".
Сегодня нам представилась возможность оценить юмор и оптимизм произведения Твардовского. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сегодня нам представилась возможность оценить юмор и оптимизм произведения Твардовского. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сегодня нам представилась возможность оценить юмор и оптимизм произведения Твардовского. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы предложили горожанам записать видеоролик, где они читают фрагмент поэмы, - говорит заместитель директора объединения библиотек Марина Коваль. - Участвовать в проекте с радостью согласились специалисты управления культуры администрации города, актеры и работники екатеринбургских театров, писатели и поэты, журналисты, музыканты, спортсмены, студенты и школьники. Никакой режиссуры не предусмотрено, рекомендаций никому не даем, люди читают так, как им подсказывает душа. Кто-то сделает это, может быть, и не блестяще, но совершенно искренне.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Выбор произведения, разумеется, не случаен. Как известно, Твардовский писал поэму с 1941-го по 1945 год, сделав ее живой хроникой военных событий. Новые главы публиковали по мере появления. "Книга про бойца" сразу и на десятилетия вперед заслужила всенародную любовь, и сегодня ее страницы, звучащие удивительно живо, объединяют поколения потомков тех, кто читал ее в минуты затишья во фронтовых окопах или у заводского станка. Да и сегодня, в не самых простых условиях, нам представилась возможность оценить и юмор, и правду, и оптимизм тех давно написанных строк: "Не зарвемся, так прорвемся, будем живы - не помрем".

В проекте примут участие более сорока человек, среди них народные артисты России Галина Петрова и Владимир Смолин из театра музыкальной комедии, поэт Александр Кердан, главный тренер баскетбольного клуба "Урал" Михаил Карпенко и другие. Каждый записывает ролик самостоятельно (реалии самоизоляции), прочитанные фрагменты ежедневно выкладывают на сайте муниципального объединения библиотек. Вечером 8 мая полная видеоверсия прочитанной горожанами книги будет доступна по ссылке и станет нашим общим подарком ко Дню Победы, а также знаком важной победы над унынием и вынужденной разобщенностью.

На заметку

Все видеоролики будут выкладывать здесь.

В соцсетях ищите проект по хештегу #ЕкатеринбургЧитаетТеркина.

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