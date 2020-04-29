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29.04.2020 17:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лучше отложите отпуск

Туристам советуют не выбивать деньги за сорванную поездку
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(8149)
Туроператоры призывают граждан отложить путешествия на более поздний срок, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Это обойдется дешевле, чем попытка сейчас вернуть деньги за оплаченную путевку.

Да, по закону туристы вправе рассчитывать на возврат средств, но в нынешнем положении у турбизнеса просто нет такой возможности: нет ни выручки, ни задела с предыдущих продаж.

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Серьезной статьей расходов для турбизнеса становится и вывоз земляков из-за границы, на что, по словам президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, не всегда выделяется господдержка. Он предупреждает также, что на рынке активизировались псевдоюристы, которые обещают быстро вернуть клиентам деньги за несостоявшуюся поездку. Оплачивая их услуги, уральцы несут еще большие издержки.

От своих обязательств турфирмы не отказываются, предлагая осуществить свою мечту позже либо получить выплату с фиксацией валютного курса на момент покупки путевки. К такому соглашению с компаниями пришли уже более 70 процентов клиентов. В случае же банкротства турфирм деньги будут возвращены потребителям за счет страховых гарантий или фондов персональной ответственности.

Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся!

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