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29.04.2020 09:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

УрФУ устроит онлайн-выпускной и развезет конфедератки студентам на дом

Текст: Анна Шиллер

Один из крупнейших выпусков студентов пройдет в онлайн-формате. Уральский федеральный университет первым среди вузов решил дистанционно провести выпускной, к которому смогут присоединиться все желающие из любой точки страны.

Фото: предоставлено Малым театром
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‒ Университет известен своими яркими выпускными, и мы не будем нарушать традицию в этом году. Наш Союз студентов предложил много интересных инициатив, в том числе и идею онлайн проведения праздника. Выдача же дипломов состоится по индивидуальному графику после окончания всех аттестационных работ, ‒ рассказал ректор Виктор Кокшаров.

В этом году вуз оканчивает 6083 человека, и из-за неопределенной ситуации студенты не хотят лишать себя праздника. По словам организаторов выпускного, традиционный набор из конфедератки, мантии и шарфа получит каждый студент ‒ все это привезут им на дом. Также в прямую трансляцию будут включаться выпускники и преподаватели.

‒ Мы планируем записать студенческий гимн Gaudeamus в исполнении десятков вокалистов со всей России, устроить концерт с участием различных кавергрупп и творческих коллективов вуза. Для участников приготовлено много сюрпризов, поэтому рекомендуем всем подписаться на главную группу вуза в соцсетях и следить за новостями, ‒ поделились в УрФУ.

Кстати

В октябре вуз отметит столетие, устроив мультимедийную церемонию в конгресс-холле Екатеринбурга. К юбилею историки университета выпустят книгу о жизни альма-матер еще до объединения УрГУ и УПИ, а команда режиссеров и студентов ‒ документальный фильм. Часть мероприятий уже запущена, например, онлайн-музей, где в 3D-формате абитуриенты изучают историю УрФУ.

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